Ambiente

Parque Nacional Los Nevados tendrá cierre temporal: estas son las fechas

Durante cinco días, solo estará habilitado el ingreso por el sector norte del Parque, conocido como Brisas.

Redacción Ambiente
23 de noviembre de 2025 - 10:15 p. m.
El Parque Nacional Natural Los Nevados abarca zonas de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
Foto: Cortesía: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que el parque Los Nevados estará cerrado al ecoturismo durante cinco días, para permitir la regeneración natural de sus ecosistemas más sensibles del área protegida, como cumplimiento a la Resolución 207 de 2023.

El cierre se dará desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de noviembre de este año. Aunque el cierre será general, se mantendrá abierto el ingreso por el sector norte del Parque, conocido como Brisas, donde es posible recorrer la vía carreteable hasta el Valle de las Tumbas, en Caldas. “Este acceso permite a los visitantes disfrutar de los paisajes y ecosistemas característicos del Nevado del Ruiz en un entorno controlado”, explica Parques.

Este será el último descanso programado del año en el PNN Los Nevados y hace parte de las estrategias de conservación previstas en su normativa ecoturística. Este tipo de cierres ayuda a mitigar los impactos ocasionados por la afluencia turística durante las temporadas altas.

Específicamente responde a la Resolución 207 de 2023 contempla cierres temporales periódicos para permitir la recuperación del páramo, los bosques altoandinos y los glaciares, ecosistemas altamente frágiles y sensibles a la presencia humana. Según Parques, durante estos periodos, la fauna y la flora pueden retomar sus ritmos naturales y los suelos y humedales reducen la presión causada por las visitas.

Los Nevados se encuentra ubicado en el Eje Cafetero y cuenta con los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima. En el territorio del Parque se protegen humedales altoandinos, bosques nublados, páramos y superpáramos, y tres de los glaciares que aún quedan en el país. Es un lugar ideal para el avistamiento de aves y las caminatas de alta montaña, senderismo terrestre.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

