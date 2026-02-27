Las plantas tropicales están floreciendo antes de lo habitual debido al cambio climático

Sobre los impactos que pueden tener estos cambios en los ecosistemas, los investigadores aseguran que estas modificaciones a los patrones de floración pueden afectar procesos como la dispersión de semillas, de la que dependen varias especies investigadas. Foto: pixabay

Las plantas tropicales —aquellas que crecen de forma natural en las regiones cercanas a la línea del Ecuador— estarían floreciendo antes o después de lo que solían debido al cambio climático.

Así lo asegura un grupo de investigadores que analizó estos datos sobre la floración de más de 8.000 plantas en un periodo de cerca de 200 años. Para esto, los investigadores recopilaron datos de museos sobre 33 especies tropicales entre 1794 y 2024.

“En este periodo de tiempo, documentamos un cambio absoluto promedio en la floración de 2,04 días por década en todas las especies, con un rango de 0,037 días por década a 14,10 días por década. Este cambio es comparable a los cambios observados en otras partes del mundo, incluidos los de las plantas de climas templados, boreales y desiertos alpinos”, precisan los autores del estudio.

Un ejemplo que destacan los autores es el caso del árbol de amaranto brasileño que está floreciendo 80 días más tarde que en la década de 1950. A esto se suma lo que ocurrió con el periodo de floración de la crotalaria de Ghana, que se adelantó 17 días entre los años 1950 y 1990.

En total, los investigadores documentaron un cambio absoluto en cerca de 2 días en los tiempos de florecimientos en todas las 33 especies del estudio. ¿En qué dirección se están produciendo estos cambios? Se encontró que un tercio de las especies estudiadas están floreciendo ahora más temprano en el año en comparación con sus fechas históricas de floración.

Sobre los impactos que pueden tener estos cambios en los ecosistemas, los investigadores aseguran que estas modificaciones a los patrones de floración pueden afectar procesos como la dispersión de semillas, de la que dependen varias especies investigadas.

“Todas las especies incluidas en este estudio tenían interacciones mutualistas con al menos una especie animal. Todas las especies utilizaban polinizadores animales. Esta dependencia de la polinización animal da lugar al riesgo de desalineación con dichos polinizadores. Esta desalineación puede provocar cambios en la aptitud de las especies. El cambio en el momento de reproducción de las plantas puede afectar a la abundancia de frutos disponibles para el consumo de los animales que dependen de ellos”, aseguran los autores del estudio.

En todo caso, los investigadores insisten en que es necesario hacer más investigaciones en torno a los impactos de estos cambios ecológicos debido al cambio climático. Agregan, por su parte, que en los ecosistemas tropicales todavía falta entender hasta qué punto factores no vivos, como la temperatura y la lluvia, y factores biológicos, como la polinización o la herbivoría, influyen en la floración.

“Los ecosistemas son redes de interacciones muy delicadas, y si hay un elemento desincronizado, especialmente con las plantas, que son la base del ecosistema, todo puede desmoronarse en todos los niveles del ecosistema”, concluye Kylar Graves, de la Universidad de Colorado en Boulder y uno de los autores del estudio, en una entrevista con The Guardian.

A través de este enlace puede leer el estudio completo publicado en la revista Plos One.

