Una “estación espacial” en Colombia

Este mes estuve en el espacio, experimentando cómo sería la vida en un planeta diferente a nuestra querida Tierra. Bueno, ya quisiera que hubiera sido real. La verdad (como decimos ahora) es que estuve dentro de una estación espacial en tierra, similar a la que pueden disfrutar los astronautas reales cuando se posan en terreno marciano o lunar.

La espera me generó mucha ansiedad. ¿Cómo sería vivir en el espacio, encerrada en cuatro paredes, a mí, que me encanta salir de la casa, respirar aire puro y dar una vuelta, así sea solo para hacer una ‘pausa’ en mis quehaceres?

Me tranquilizaba saber que era solamente una visita para conocer el interior de una estación espacial sin tener que ir a otro país a averiguarlo. Y es que sí, aquí en Cundinamarca, más exactamente en el Parque Jaime Duque ubicado en Tocancipá, inauguraron el Hábitat Análogo de Exploración Espacial Simulada-Colombia, HAdEES-C, de la Fundación Cydonia, organización que promueve el desarrollo espacial a través de la investigación científica, la educación y la apropiación del conocimiento.

Mientras me preparaba para entrar, resolví cerrar los ojos y pensar que, ataviada con mi traje de astronauta, estaba terminando una misión en Cydonia esa región del hemisferio norte de Marte, geológicamente interesante por sus cráteres de impacto, y sus mesetas erosionadas con diferentes formas, incluso una a la que han llamado la ‘cara de Marte’. Culminada la caminata por Marte, imaginaba que había llegado el momento de abrir los ojos y entrar a la Estación Espacial HAdEES-C. El ingreso se hace a través de un pequeño cubículo que, como una exclusa, cierra la puerta exterior, permite la despresurización para luego abrir la puerta interior ya sin casco y sin traje espacial, pues el ambiente cambia rotundamente.

La estructura esférica a partir de domos geodésicos es muy eficiente e idónea para instalaciones planetarias. Es similar a los terrestres glamping. Ya dentro, recorre uno el dormitorio con camarotes tipo cápsula para ocho tripulantes, donde también hay espacio para actividades recreativas. El baño adaptado a las necesidades planetarias y los vestieres, donde la tripulación se asea con pañitos húmedos o, en el mejor de los casos, tendrá una ducha para las misiones de más larga duración. Pero hay que tener en cuenta que el consumo de agua es muy limitado, más o menos un metro cúbico de agua para las ocho personas durante 15 días y no solo para el aseo, también para cocinar. En el gimnasio hay relojes que miden calorías, pasos, cada vez tendrá más instrumentos para convertirse en un espacio dedicado a la investigación médica. Y la cocina, donde se evitan las resistencias y las llamas, más bien incluye estufa de inducción, olla arrocera, horno microondas, para cocinar comida que no se dañe como pastas, granos, enlatados, alimentos deshidratados.

Una ayuda importante es el invernadero que, a través de lámparas controladas, simula el día y la noche marcianas o lunares que son diferentes a las terrestres, y está equipado con un fotobiorreactor de algas, cultivos en sustrato que provean alimento, pero deberán seleccionar muy bien el tipo de plantas que sembrarán para que no consuman mucha luz o mucha agua, y provean de nutrientes a sus comensales. Se trata de una investigación en curso la escogencia de los futuros cultivos alimenticios.

Los laboratorios tienen microscopios, una olla de presión que hace las veces de autoclave para esterilizar, una incubadora, un simulador de condiciones atmosféricas de Marte, una impresora 3D para fabricar repuestos, por ejemplo, una estación de soldadura, una estación computacional. La idea es dotarlo con los mejores instrumentos para realizar investigaciones científicas reales relacionadas con el universo.

Es una estación espacial similar a las de Estados Unidos, en las que ha tenido la oportunidad de estar la microbióloga especializada en ciencias planetarias y astrobiología, Yael Natalia Méndez. Con un grupo de científicos, desarrollaron esta estación análoga en Colombia que ponen a disposición de los interesados en hacer investigación o simular un viaje espacial, bien sea como su comandante, el oficial de ciencia, de salud o de seguridad, o el oficial de botánica, el que cuida de las plantas.

Me gustaría ocupar este último cargo. La visita me inspiró, me hizo pensar que si volviera a nacer de pronto estudiaría astrobiología y microbióloga como Yael, para volverme una agrónoma astronauta. Pero bueno, por ahora los pies bien puestos en la tierra para afrontar los avatares del planeta Tierra.

