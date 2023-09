Lista de Parques Naturales de Colombia y sus precios en 2023

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los más visitados por colombianos y extranjeros. Por eso mismo, tenga en cuenta que este parque tiene unas tarifas de ingreso diferentes que varían también de acuerdo a la temporada del año. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Colombia cuenta con 63 Parques Nacionales Naturales que abarcan cerca de 20 millones de hectáreas, lo que corresponde al 17 % del área de coberturas naturales terrestres del país, el 21 % de los bosques y cerca de una tercera parte de la biodiversidad conocida. Gran parte de estas áreas protegidas se pueden visitar y recorrer. (Puede leer: Estas son las ciudades con peor calidad de aire en el mundo)

Por eso, a continuación le presentamos la lista de áreas protegidas que se pueden visitar en el país y sus valores de derechos de ingreso. De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la autoridad en estas áreas, estos son los precios que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.

Debe tener en cuenta que los precios de derechos de ingreso varían dependiendo de ciertas condiciones. Hay tres grupos:

Nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina (CAN) entre los 6 y los 25 años.

Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente mayor de 25 años.

Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN.

Para el primer grupo, el precio de entrada oscila entre los $6.500 y los $24.500, mientras que para los segundos se encuentra entre los $13.000 y los $41.500. Por último, para los extranjeros que no residen en Colombia o para las personas que no son miembros de la CAN, los derechos de ingreso van desde los $21.500 pesos hasta los $85.000. (Le puede interesar: El aumento de la temperatura mundial también afecta a los animales en las ciudades)

Para otras áreas como el Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota y el Galeras, la entrada para nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN mayor de 6 años se encuentra en $6.500, mientras que para los extranjeros es de $12.500. (También puede leer: El gran riesgo de extraer más de 6.000 millones de arena marina de los océanos)

En el PNN Corales del Rosario y de San Bernardo la entrada vale $11.000 para todas las personas, mientras que en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimabaya, los nacionales, extranjeros residentes en Colombia o miembros de la CAN de más de 6 años, pagan $9.500. Los extranjeros deberán cancelar $14.500.

Tenga en cuenta que algunas de estas áreas tienen un cobro adicional por transporte, sea terrestre, marítimo o fluvial. A continuación le presentamos los Parques Nacionales que tienen un cobro por transporte terrestre:

Si planea visitar el Parque Nacional Natural Gorgona, también debe contemplar un costo adicional por transporte marítimo y servicio complementario de amarre, embarcadero y señalización. Para naves mayores, el cobro del derecho de ingreso está en $492.000, mientras que para naves menores está en $196.000.

A esto, deberá sumarle el servicio de amarre y señalización que para las primeras naves es de $476.000 y para las segundas $48.500. (Puede interesarle: Científicos piden valorar la naturaleza más allá de la plata que produce)

Si entre sus planes contempla viajar al Santuario de Flora y Fauna Malpelo con fines de buzeo, tenga en cuenta que, si es nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la Can, se aplicarán los siguientes cobros:

Buzo por día - $134.000

Instructor acompañante de grupo por día - $91.500

Embarcación por 24 horas - $ 41.000

Si es extranjero no residente en Colombia o no es miembro de la CAN, los valores de buzo por día son de $249.000, el instructor acompañante de grupo por día deberá cancelar $134.000, mientras que la embarcación por 24 horas debe pagar $75.000.

PNN Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los más visitados por colombianos y extranjeros. Por eso mismo, tenga en cuenta que este parque tiene unas tarifas de ingreso diferentes que varían también de acuerdo a la temporada del año.