¿Lloverá en Colombia durante el último fin de semana de 2025? Esto dice el Ideam

Durante estos días, en la capital del país se prevé la posibilidad de lluvias en las tardes del viernes 26 y sábado 27 hacia el norte y occidente de la ciudad, mientras que en el resto de las zonas tenderá a predominar el tiempo seco. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo en Colombia entre el 26 y 28 de diciembre, el último fin de semana del 2025.

“Para este fin de semana son estimadas condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, con probabilidad de elevadas temperaturas del aire en las regiones Caribe y Orinoquia y en los valles interandinos”, precisó la entidad. “Se registra la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas, en algunos casos, especialmente en horas de las tardes y noches, en varias áreas de las regiones Pacífica, Amazonía y Andina”.

Lo invitamos a leer: Redescubren en Tailandia a una de las especies de gato más escasas y amenazadas del mundo.

Durante estos días, en la capital del país se prevé la posibilidad de lluvias en las tardes del viernes 26 y sábado 27 hacia el norte y occidente de la ciudad, mientras que en el resto de las zonas tenderá a predominar el tiempo seco.

Lo que se espera para la tarde de este viernes

Según los pronósticos del Ideam, después del mediodía, se prevén precipitaciones moderadas en zonas del occidente de Antioquia, oriente de Santander, oriente y sur de Cundinamarca, occidente de Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo y oriente de Amazonas.

Así estará el tiempo este sábado

Para este 27 de diciembre se espera un tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado, en particular en la región Pacífica.

“Se prevén, por su parte, lluvias entre moderadas y fuertes en el occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur de Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Putumayo, sur de Guainía y oriente de Vaupés y Amazonas”, informó el Ideam, a través de un comunicado.

¿Lloverá este domingo?

Para el último domingo del año se pronostican condiciones secas en gran parte del territorio nacional.

Vale señalar que existe la posibilidad de lluvias en sectores de “Antioquia, sur de Santander, norte de Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Vaupés y Amazonas, no se descarta actividad eléctrica. Lloviznas en el norte de Cesar y Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Boyacá, Caldas, Quindío, oriente y occidente de Tolima, sur de Huila, Vichada, Guainía y occidente de Caquetá y Putumayo”.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜