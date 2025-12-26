Redescubren en Tailandia a una de las especies de gato más escasas y amenazadas del mundo

El gato de cabeza plana tiene una cabeza larga y estrecha, con una frente aplanada. Sus orejas son pequeñas y redondeadas y sus ojos “notablemente grandes y muy juntos”, según la UICN. Foto: Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora Silvestres de Tailandia

El Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora Silvestres de Tailandia y la organización de conservación de felinos salvajes, Panthera, revelaron este viernes 26 de diciembre una “gran noticia para el mundo animal”.

En el marco del Día Mundial de los Bosques, que se celebra el último viernes de este año en ese país del sudeste asiático, las dos entidades confirmaron el redescubrimiento del “gato de cabeza plana” (Prionailurus planiceps), una de las especies de gatos más escasas y amenazadas del mundo.

El felino, que se consideraba extinto desde su último avistamiento en 1995, fue redescubierto en el bosque de Phra Keow Thong, en la provincia de Nakhon Sawan, en el centro occidente de Tailandia.

El redescubrimiento se enmarca en un gran estudio adelantado en los últimos años por parte de ambas organizaciones. En los últimos meses, investigadores instalaron cámaras trampa remotas.

Gracias a estas, los científicos registraron 13 detecciones en 2024 y 16 en 2025. Estas últimas fueron reportadas en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn del sur de Tailandia.

“Además, el equipo de investigación ha podido documentar el comportamiento de los gatos de cabeza plana que se desplazan con sus crías, lo que constituye una prueba clave para confirmar que los gatos de cabeza plana se reproducen”, agregó la entidad estatal a través de un comunicado publicado este viernes.

Datos sobre uno de los gatos más escasos y amenazados del mundo

El gato de cabeza plana tiene una cabeza larga y estrecha, con una frente aplanada. Sus orejas son pequeñas y redondeadas y sus ojos “notablemente grandes y muy juntos”, según la UICN, proporcionan una visión binocular óptima, lo que sugiere un patrón de actividad nocturna.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este felino, de hasta 52 centímetros de longitud y dos kilogramos de peso, estaba posiblemente extinto en Tailandia.

En general, está clasificado como una especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN, para su rango de distribución que, además de Tailandia, abarca Borneo, Sumatra y la península malaya. Se estima que queden alrededor de 2.500 felinos adultos.

“Las principales amenazas para el gato de cabeza plana son la pérdida y degradación del hábitat, especialmente a través de la expansión de las plantaciones de palma aceitera”, explica la UICN, que agrega que, probablemente, más del 70 % del hábitat histórico de este felino se ha transformado.

