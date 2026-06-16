Lloverá esta semana en gran parte del país: este es el pronóstico por días, según el Ideam

En Bogotá se esperan lluvias ligeras durante la semana, principalmente en el occidente y sur de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana laboral, del 16 al 19 de junio de 2026. De acuerdo con la entidad, para estos días se prevén lluvias en gran parte del país, con los mayores acumulados en las regiones Caribe y Pacífica. No obstante, en el centro de la región Caribe se mantiene la probabilidad de una alta sensación térmica, especialmente entre martes y jueves. Para Bogotá se estiman lluvias ligeras durante la semana, con mayor probabilidad durante las tardes y en la noche de este martes, principalmente en occidente y sur de la ciudad.

Para este martes, a nivel nacional, también se esperan las lluvias más intensas. Algunas estarían focalizadas en la región Pacífica, el sur de la región Caribe y sectores dispersos de las regiones Amazonia y Orinoquía. “Las lluvias más intensas podrían registrarse en los departamentos de Cesar, Magdalena y Atlántico; así como en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba; el norte y occidente de Antioquia; también en Chocó; Santander; el Catatumbo, en Norte de Santander; el sur de Caldas y Risaralda; el norte del Cauca; y las zonas de piedemonte de Meta, Caquetá y Putumayo”, comunicó el instituto.

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Por otro lado, según la entidad, en las regiones Orinoquía y Amazonia podrían presentarse precipitaciones dispersas de variada intensidad. En cambio, en el departamento de La Guajira, el centro de Norte de Santander, el noroccidente de Cundinamarca, el oriente de Nariño y, en general, los valles interandinos de Tolima, Huila y Cauca, se prevé predominio de condiciones secas. Por otro lado, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pueden presentar lluvias ligeras ocasionales, principalmente sobre su área marítima.

El miércoles 17 de junio de 2026 habría una disminución de las lluvias respecto al día anterior en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, las precipitaciones persistirían en el sur de la región Pacífica y en el nororiente de la región Caribe podría podrían incrementar, principalmente durante la tarde y la noche. Las lluvias se esperan en el sur de La Guajira, el oriente del Magdalena, Cesar, el suroccidente de Córdoba, el Urabá antioqueño, el sur de Santander, el occidente de Arauca y el nororiente de Vichada.

Por su parte, en la región Pacífica podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas, principalmente durante la tarde, en el sur del departamento de Chocó y el occidente de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables lluvias ligeras, principalmente sobre la isla y el área marítima. “Respecto a la temperatura del aire, se espera un incremento generalizado en las regiones Orinoquía y Amazonia en comparación con el día anterior”, dice el Ideam.

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Para el jueves 18 de junio se pronostica que las lluvias sigan disminuyendo en comparación con días anteriores, excepto por algunos sectores de la región Caribe, el norte de la región Andina y el centro de la Pacífica. Las lluvias se prevén hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta; el norte del departamento de Cesar; el sur de Córdoba; el sur y oriente de Santander; el norte de Risaralda; Chocó; y sectores dispersos de Vichada, Guainía y Caquetá.

También se podrían presentar lluvias ligeras a moderadas en el norte y suroeste de Antioquia, las zonas costeras de los departamentos de Valle del Cauca y Nariño, la cuenca del río Ariari, en el departamento del Meta y el occidente de Casanare. Por otro lado, en la región Caribe, especialmente hacia el norte y occidente, se esperan condiciones secas. Se estima un pronóstico similar para los sectores de la región Andina, entre los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. Mientras tanto, para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de las precipitaciones respecto a los días anteriores, principalmente sobre el área marítima del suroccidente del archipiélago.

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Finalizando la semana laboral, para el viernes 19 de junio, el Ideam prevé condiciones de lluvia similares a las del día anterior en gran parte del país, excepto en la región Orinoquía, donde habrá condiciones secas de manera generalizada. Las lluvias más significativas podrían registrarse en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta; el nororiente de Norte de Santander; el sur de Santander; el occidente de Boyacá; el noroccidente de Cundinamarca; Risaralda; el sur de Chocó y Valle del Cauca; y el norte del departamento del Cauca. A nivel regional, también se estiman lluvias generalizadas en el oriente y sur de la región Caribe, el norte de la región Pacífica, el centro y sur de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y gran parte de la Amazonia.

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