¿Lloverá este lunes? Este es el pronóstico del tiempo en Colombia, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 22 de diciembre en Colombia, que anticipa cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias moderadas en las regiones Pacífica y Andina.

“Las lluvias más intensas se esperan en zonas puntuales de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Antioquia, centro de Cundinamarca y sur de Tolima y de Huila”, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

Por su parte, según la entidad, en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, prevalecerá el tiempo seco, con cielo entre ligeralmente nublado.

☔Así estará el tiempo en Bogotá

Para la mañana de este lunes, en la capital del país se prevén condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas en el sur de la ciudad.

“En horas de la tarde se estiman precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores de la ciudad, siendo más probables e intensas en el occidente, norte y sur”, se lee en el más reciente reporte del Ideam. “Para la noche son posibles lloviznas o lluvias locales, especialmente en el occidente y oriente de la ciudad”.

🌧️Este el pronóstico para las principales ciudades en Colombia:

•Barranquilla: Durante la jornada se prevé tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C),

•Cartagena: Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente despejado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C),

•Medellín: Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 27 °C),

•Tunja: Prevalecerán condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado; hacia el final de la tarde o durante las primeras horas de la noche podrían presentarse algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 19 °C),

•Bucaramanga: Se estiman condiciones predominantemente secas, con nubosidad variada en gran parte de la jornada; hacia la tarde y la noche existe la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. (T. máx.: 27 °C),

•Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

