¿Lloverá este lunes? Este es el pronóstico del clima en Bogotá y más ciudades

Empezó la semana y es mejor que, si está en algunos de estos departamentos de Colombia, salga con paraguas: Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, norte de Cundinamarca, el noroccidente de Boyacá, el sur del Huila, Vichada, Arauca, Meta, Putumayo, Caquetá, Amazonas, el sur de Guaviare, el suroccidente de Vaupés y en las zonas del piedemonte llanero y amazónico.

En esas regiones, el Ideam prevé que se presenten las precipitaciones más fuertes este 10 de octubre, tal y como lo acaba de informar en su último boletín meteorológico. También, dice, es posible que en esas zonas haya tormentas eléctricas.

Esa entidad es clara con respecto al tiempo que habrá este lunes: en las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Pacífica predominará el cielo mayormente nublado y las lluvias de variada intensidad.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera algo similar: el cielo nublado y lluvias a lo largo del día.

¿Cuál será el tiempo en Bogotá?

De acuerdo con el Ideam, aunque en la mañana habrá tiempo seco en en la capital colombiana, no se descarta que en el sur de la ciudad se presenten lluvias. El cielo puede estar parcialmente nublado.

“En horas de la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en sectores del norte”, informa el instituto que, además, señala que en la noche habrá tiempo seco. La temperatura máxima será de 19 °C.

¿Qué sucederá en las otras ciudades?

• Barranquilla: habrá tiempo seco, con cielo nublado y con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima será de 33 °C.

• Cartagena: el cielo estará parcialmente nublado, aunque puede haber lluvias en la mañana y en la tarde. La temperatura máxima será de 32 °C.

• Medellín: en la capital antioqueña el cielo también estará nublado a lo largo del día. Se espera que llueva en la mañana, en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 28 °C.

• Tunja: en la capital boyacense, a diferencia de las otras ciudades, habrá tiempo seco, aunque es posible que haya alguna llovizna esporádica. La temperatura máxima será de 19 °C.

• Bucaramanga: “se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lloviznas en las tres jornadas”, dice el ideam. La temperatura máxima será de 28 °C.

