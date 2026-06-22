Lluvias en Colombia esta semana: este es el pronóstico del tiempo del 22 al 26 de junio

Imagen de referencia. Las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífico serían las de mayores precipitaciones durante la semana. En Bogotá también se presentarían lluvias. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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La semana inició con un día nublado en gran parte de Bogotá y con la probabilidad de que se registren lluvias durante el final de la tarde y en la noche. Una situación similar se presenta en varias partes del país, como contamos en esta nota sobre el pronóstico del tiempo para este lunes.

Durante la tarde de hoy, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) también dio a conocer el pronóstico del tiempo para el resto de la semana, entre el 23 y el 26 de junio de 2026.

“La semana iniciará con lluvias fuertes en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía; hacia mediados de la semana se prevé una disminución de las precipitaciones y, para el cierre, un nuevo incremento de las lluvias en gran parte del territorio nacional”, dijo la entidad en un comunicado.

En Bogotá se espera una semana con tiempo seco, aunque con lluvias de baja intensidad en algunas zonas del occidente de la ciudad. La temperatura mínima durante la semana rondaría los 10 °C. La temperatura máxima estaría entre los 19 °C y los 20 °C.

“En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán las condiciones secas durante la mayor parte de la semana, con aumento de las precipitaciones hacia el viernes”, dijo la entidad.

Como ha ocurrido durante varias semanas, hay probabilidad de temperaturas elevadas en el Caribe, principalmente en los departamentos Cesar, Magdalena, Bolívar y en el sur de Sucre y La Guajira.

Para el martes 23 de junio, el Ideam prevé que se presente una disminución de las lluvias en el país, principalmente en las regiones Caribe y Andina. Las lluvias se mantendrían en las regiones Pacífica y Oriente de la Orinoquía, así como en el centro y norte de la Orinoquía.

“Se sugiere mantener la atención sobre las lluvias que se presentarán al finalizar la tarde y durante la noche en los departamentos de: Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y el occidente de Putumayo”, explicó la entidad.

El miércoles 24 de junio, señaló el Ideam, se prevé que sea el día con menos lluvias en el país durante la semana. Las regiones con mayores precipitaciones serían la Orinoquía y el Pacífico.

Las lluvias más fuertes “se esperan durante la noche en sectores de Antioquia, sur de Santander, norte de Boyacá, occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Amazonas, y en sectores de Meta, Vichada, Casanare y Arauca”, dijo la entidad.

Por su parte, el jueves 25 de junio se prevé un incremento en las lluvias para todo el país. Este se concentraría principalmente en el occidente del Caribe, el norte del Pacífico, el centro y norte de la región Andina y varios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

“Las lluvias más fuertes se presentarán entre la tarde y la noche en el sur de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, centro y sur de Santander, oriente de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, norte de Tolima, sur de Huila, Risaralda, Chocó, centro y oriente de Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Meta, oriente de Vichada, Casanare y norte de Arauca”, señaló el Ideam.

Finalmente, el viernes 26 de junio continuaría la tendencia de incremento de lluvias. La entidad espera que se presenten lluvias y tormentas eléctricas durante el día en Caquetá, el norte de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta y el nororiente de Vichada, oriente de Casanare y norte de Arauca.

“Durante la tarde y la noche, las lluvias se concentrarán en sectores de Magdalena, sur de Bolívar, Córdoba, golfo de Urabá, centro y norte de Antioquia, sur de Santander, noroccidente de Boyacá, norte y suroriente de Cundinamarca, Risaralda, Chocó, centro y oriente de Valle del Cauca y Cauca, así como en Putumayo”, concluyó el Ideam.

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