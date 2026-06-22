¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico para las principales ciudades de Colombia

En Bogotá se esperan lluvias en sectores puntuales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes, 22 de junio. Aunque hay una parte del país donde se esperan condiciones secas, en otras no se descartan las lluvias.

Según la entidad, para este inicio de semana se prevén condiciones mayormente nubladas y lluvias en sectores dispersos del centro y sur de la región Caribe, la región Pacífica, el norte y occidente de la región Andina, así como en amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía. Mientras que en el nororiente de la región Caribe, especialmente sobre la península de La Guajira y norte de Magdalena, en sectores del sur y centro de la región Andina, particularmente en Tolima y Huila, y en el oriente de Nariño, pronostican predominio de tiempo seco.

(Lea: Las estrategias de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para combatir la minería ilegal)

Eso quiere decir que para la tarde, la noche y parte de la madrugada se prevé lluvias entre moderadas y localmente fuertes en sectores de Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y Córdoba.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas.

Otros departamentos donde se esperan precipitaciones, especialmente durante parte de la mañana, tarde y la noche son, Chocó, Valle del Cauca, occidente y centro de Cauca y Nariño. Allí la condiciones están influenciadas por el paso de la onda No 17, sobre el Océano pacifico colombiano.

(Lea: Amenazan de muerte a funcionarios que detectaron banda que deforestó más de 52.000 hectáreas)

En Antioquia, Santander, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Norte de Santander se esperan lluvias finalizando la tarde.

En las ciudades principales, el clima estará así hoy: