Lluvias en Colombia: este es el estado de los embalses y las regiones en alerta roja

La llegada del segundo frente frío a Colombia, proveniente del norte, ha causado serios estragos en el país. Este fin de semana, continuaron presentándose emergencias en Córdoba, Antioquia, Chocó, Amazonas, Santander, Sucre, Cauca y Magdalena. Aunque, según el último boletín del Ideam, el volumen de precipitaciones disminuyó 26% respecto al día anterior, en esos departamentos se han presentado las lluvias más intensas.

En Córdoba, de hecho, una de las zonas más afectadas, ya hay, según dijo la UNGRD, más de 33 mil familias afectadas. Aunque las lluvias han menguado un poco, como dijo Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de ese departamento, hay comunidades que deben evacuar.

“El llamado es a todas las comunidades ribereñas de las cuencas San Jorge, Sinú y Canalete (...) Desde el departamento, estamos articulándonos con las diferentes instituciones para valorar las condiciones de las vías afectadas y poder tener vías alternas habilitadas que permitan el flujo vehicular”, señaló en un video en X al mediodía.

De hecho, Córdoba es uno de los lugares donde hay zonas en alerta roja, de acuerdo con el último informe técnico publicado por el Ideam (con corte a las 12:30 p.m. del domingo 8 de febrero).

Esa alerta fue emitida por la “alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Caribe - Litoral, Sinú, Medio Magdalena, Bajo Magdalena, Cauca - San Jorge, Cauca, Nechí, Cesar, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juan, Baudó - Directos Pacífico”.

También hay alerta roja por “alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Putumayo, Quindío, Santander y Valle del Cauca”.

Esa categoría de “alerta roja”, señala el Ideam, “advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro”.

En este mapa se puede apreciar mejor cuáles han sido los puntos donde más ha habido precipitaciones entre las 7 a.m. del sábado y las 7 a.m. del domingo. Mientras Amazonas, Cauca, Chocó, Bolívar, Córdoba y Sucre enfrentan una buena cantidad de lluvias, en los Llanos Orientales no ha habido ninguna.

¿Cómo están los embalses?

La otra gran preocupación tras estos dos frentes fríos que ha enfrentado Colombia, debido al debilitamiento del vórtice polar (un fenómeno que ya explicamos en este artículo), es el estado de algunos embalses. El de Urrá, por ejemplo, sobrepasó su capacidad y ha afectado a gran parte del territorio de Córdoba.

Según el último informe técnico del Ideam, hasta el sábado 7 de febrero, su nivel estaba en 102,7 %. Días antes, la entrada de agua al embalse presentó un crecimiento acelerado en un rango de 36 horas: pasó de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s.

Hay otros embalses que también están llegando a su nivel máximo en varias regiones del país. El de Calima, en el Valle del Cauca, está en 98,7 %; el de Ituango, en 98,2 % ; el de Amaní (en Caldas), en 95,1 %; y el de las Playas (en Antioquia), en 94,3 %.

Estas dos gráficas ayudan a comprender mejor la situación de todos los embalses que hay en el país.

