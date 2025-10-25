Lluvias y actividad eléctrica en varias regiones: así será el clima este fin de semana

Debido a las fuertes lluvias, se presentan inundaciones en la localidad de Chapinero, en la carrera 7 con calle 85. Foto: Movilidad

El último fin de semana de octubre vendrá con lluvias para buena parte de Colombia. Así lo muestra el boletín que acaba de publicar el Ideam, en el que indica cómo es el pronóstico para el sábado y domingo, 25 y 26 de octubre.

Según la entidad, es posible que este viernes finalice con precipitaciones en varios departamentos. Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los lugares en puede haber lluvias, acompañadas de actividad eléctrica.

En el Pacífico, así como en el sur y en el centro del Caribe, también se esperan precipitaciones y nubosidad. En Bogotá, en general, “se prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas, especialmente en horas de la tarde durante el fin de semana, con lluvias ocasionales en el oriente y en el sur de la ciudad”.

¿Cómo será el tiempo el sábado, 25 de octubre?

Al igual que sucederá en la noche del viernes, el sábado iniciará con cielo nuboso y con lluvias en la región Pacífica, en el centro y en el norte de la Andina y en el sur del Caribe. Algo similar ocurrirá en varios puntos de la Orinoquía y del norte de la Amazonía.

Hay departamentos en los cuales sus habitantes deberán cargar paraguas, pues se espera que haya lluvias intensas y actividad eléctrica. Estos son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y el sur de Córdoba.

Por otra parte, habrá lluvias de menor intensidad en Caquetá, Guaviare, Meta, Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Huila, Boyacá, Atlántico, Sucre y La Guajira.

Este es el pronóstico para el domingo

“El último día de la semana, se esperan cielos nublados y precipitaciones en amplias zonas de la región Pacífica, así como en sectores dispersos del centro y norte de la región Andina y áreas aisladas del borde costero y centro del Caribe”, indica el Ideam.

Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar y los bordes costeros de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre son los lugares donde se esper que haya “mayores acumulados de lluvia” y actividad eléctrica dispersa.

En la Amazonia y en la Orinoquia habrá lluvias ligeras, especialmente, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca, Guaviare y Vichada.

La recomendación del Ideam para este fin de semana es estar atentos a las indicaciones de las autoridades, en caso de que las lluvias sean muy intensas. Si es necesario, aconseja buscar refugio y evitar las carreteras, pues podrían presentarse deslizamientos.

