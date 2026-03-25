Lo que debe saber sobre el inicio de la temporada de lluvias en Colombia

Las lluvias se extenderán, según el Ideam, hasta mayo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la mañana de este miércoles 25 de marzo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Dirección General Marítima (Dimar) entregaron nuevos detalles sobre lo que pasará con el clima en Colombia durante los próximos meses.

Según los pronósticos del Ideam, en medio de un escenario de alta variabilidad climática, se espera una temporada de lluvias que irá entre marzo y junio, así como una posible transición hacia El Niño en el segundo semestre de 2026.

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“Recordemos que en Colombia, aunque no tenemos estaciones marcadas, sí tenemos temporadas de más o menos lluvias”, precisó Ghisliane Echeverry Prieto, director del Ideam. “Estas temporadas no se comportan igual en todo el país, y en particular en las regiones Andina y Caribe, se tienen al año dos temporadas de más y menos lluvias”.

Además, se mencionó que la influencia de sistemas meteorológicos de corto plazo, como las ondas tropicales, podrían intensificar las lluvias en el centro y norte del país, aumentando la probabilidad de eventos como inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y tormentas eléctricas.

De acuerdo con Echeverry, se espera que las lluvias continúen hasta mayo, pero con una menor intensidad.

Por su parte, se informó que se espera que, para el segundo semestre de 2026, se consolide un nuevo fenómeno de El Niño, con el que disminuirían las lluvias en el país.

“Aún no se tiene certeza de su inicio, ni de su intensidad, pero damos el aviso desde ya para que las autoridades locales preparen sus planes de acciones en los próximos meses”, sostuvo Echeverry.

Entre los efectos asociados al fenómeno El Niño se encuentran: disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, reducción de caudales en ríos y fuentes hídricas, incremento de incendios forestales y posibles afectaciones al abastecimiento de agua.

El balance de las emergencias en 2026

Como explicó Carlos Carrillo, director de la UNGRD, este “ha sido un año bastante atípico. En lo corrido del año, se han registrado más de 600 emergencias en 328 municipios del país. Además, tenemos un saldo de más de 150.000 familias, una cifra sustancialmente mayor que lo registrado en el año anterior, en el que se registraron apenas 23.000”.

Según informaron la entidad, Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Córdoba son los departamentos con más emergencias. Los movimientos en masa (295), las inundaciones (160), los vendavales (73) y las crecientes súbitas (65) son los eventos más recurrentes.

Por esta razón, desde la UNGRD se hizo un llamado a alcaldías, gobernaciones y, entre otros, juntas de acción comunal (JAC) para que se actualicen los planes para la prevención y atención de emergencias.

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