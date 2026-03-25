Aprueban ley de trazabilidad para ganadería libre de deforestación

Ganado en un área protegida de la Amazonia colombiana. Foto: Catalina Sanabria Devia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 24 de marzo, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley de trazabilidad ganadera, que busca garantizar que la carne que se produce y se consume en Colombia esté libre de deforestación.

“Tengo una emoción muy grande”, dijo Juan Carlos Losada, uno de los autores del proyecto, junto con Julia Miranda y Marcos Daniel Pineda. “Son casi seis años de trabajo en este texto, consultado con todos los expertos en deforestación del país”, agregó.

Le puede interesar: ANLA otorgó licencia ambiental a Parque Eólico Sirius, ubicado entre La Guajira y Cesar

El objetivo de esta iniciativa es, en palabras sencillas, seguirle la pista al ganado “desde su origen hasta el plato”, para así sacar del mercado formal aquel que proviene de áreas deforestadas. Cabe recordar que la ganadería extensiva ha sido uno de los principales motores de la pérdida de bosque en regiones clave como la Amazonia, la cual concentra alrededor del 60 % de la deforestación del país.

Es por ello que, para lograr una trazabilidad, el proyecto plantea conectar gradualmente los sistemas de información de los sectores de Agricultura y Ambiente, incluyendo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), así como al Sistema Nacional Catastral.

Lea también: Contraloría estableció hallazgos fiscales por más de COP 4.600 millones en Coralina

La información sobre la trazabilidad del ganado sería de acceso libre, abierto y transparente para las entidades administrativas y judiciales que tengan competencias legales para combatir la deforestación. También se busca establecer zonas de alta vigilancia en los núcleos activos de deforestación, como fronteras forestales y zonas en Parques Nacionales Naturales, y fortalecer el sello ambiental para el ganado que cumpla con las condiciones de cero deforestación.

Inicialmente, este proyecto había sido radicado en 2022, pero se hundió en junio de 2024, tras una resistencia por parte del sector ganadero, y al no haber sido agendado para debatirse antes del cierre de la legislatura.

Le puede interesar: UNGRD anunció plan por COP 1 billón para corregir fallas en reconstrucción de Providencia

Luego de algunos ajustes, la iniciativa se ha percibido como una herramienta para ordenar el territorio y proteger los ecosistemas, a la vez que se reconoce el valor de la ganadería formal y sostenible, logrando mayorías en el Congreso.

“Aquí estamos dando clases de convergencia y unidad. Podemos tener muchas diferencias en cómo vemos el país, en cómo vemos realidades que hacen sufrir a Colombia, pero que nos podamos poner de acuerdo en dar soluciones a esas problemáticas es absolutamente fundamental”, aseguró Losada.

El proyecto aún debe pasar por un proceso de conciliación, es decir que el Senado y la Cámara tendrán que acordar un texto final para que, finalmente, pase a sanción presidencial.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜