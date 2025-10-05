Los edificios que en Colombia y en el mundo se afectarían por el aumento del mar

Exposición a inundaciones de edificios en función del aumento del nivel del mar, el cual se puede ver en la barra inferior. Los números representa un incremento de 0.5 metros a 20 metros. Foto: Tomado de Willard-Stepan, M., Gomez, N., Cardille, JA et al. Evaluación de la exposición de los edificios al aumento del nivel del mar a largo plazo en el Sur Global. npj Urban Sustain 5 , 72 (2025).

El aumento del nivel del mar se ha convertido en un fenómeno ineludible. A medida que la superficie del planeta se ha incrementado y que la temperatura del océano es mayor, muchos espacios costeros se han ido reduciendo.

En Colombia hay muchos ejemplos: Playa Salguero, en Santa Marta; Punta Coquitos, en el Urabá Antioqueño, o el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, en Cartagena, que en los últimos 50 años ha perdido más de la mitad de su tamaño.

Ahora, una nueva investigación muestra lo que eso podría significar para los edificios que están cerca a la costa en el llamado “Sur global”, donde está nuestro país. Publicado en npj Urban Sustainability, del grupo Nature, el estudio es un reflejo de lo que le podría pasar a más de 100 millones de construcciones, tal y como se muestra en el mapa superior de este artículo.

De acuerdo con la investigación, encabezada por M. Willard-Stepan, del Departamento de Geografía de la Universidad de Victoria, en Victoria (Canadá), África, el Sudeste Asiático, América Central y América del Sur tendrán que ponerse las pilas para no sufrir las consecuencias de ese incremento. Sus datos, dicen, son vitales para los planificadores urbanos, para que empiecen a formular caminos que les permita, a ellos y a las comunidades perjudicadas, enfrentar la situación.

“Nos sorprendió la gran cantidad de edificios en riesgo debido a un aumento relativamente moderado del nivel del mar a largo plazo. Algunos países costeros están mucho más expuestos que otros, debido a las particularidades de la topografía costera y la ubicación de los edificios”, dijo, a través de un comunicado, el profesor Jeff Cardile, coautor de la investigación y profesor de la Universidad McGill.

¿Cuáles puntos estarán en mayor riesgo?

Para llevar a cabo su análisis, los investigadores utilizaron, entre otras cosas, los datos de Open buildings, de Google, que es un conjunto de datos abiertos a gran escala que contiene los contornos de edificios existentes a partir de imágenes satelitales de alta resolución. Está centrado en África y en el Sur Global, en general.

Sin detenernos mucho más en los algoritmos que usó el equipo, encontraron varias cosas, a partir de los escenarios que plantearon, en los cuales consideraron un aumento del nivel del mar entre 0,5 y 20 metros.

“Con un aumento de tan solo 0,5 metros, un nivel que se prevé que ocurrirá incluso con ambiciosas reducciones de emisiones, aproximadamente tres millones de edificios podrían verse inundados. En escenarios con un aumento de cinco metros o más, como cabría esperar dentro de unos pocos cientos de años si las emisiones no cesan pronto, la exposición aumenta drásticamente, con más de 100 millones de edificios en riesgo”, se lee en un comunicado de la Universidad McGill.

Para los investigadores, tal y como escriben en el artículo, combinar sus hallazgos con las proyecciones del nivel del mar puede “brindar una oportunidad para que los formuladores de políticas y los desarrolladores urbanos anticipen cambios futuros y planifiquen en consecuencia (...) Existe un potencial de adaptación en algunos lugares mediante el uso de protección contra inundaciones o recuperación de tierras, lo que disminuiría la cantidad de infraestructura en riesgo de inundación”.

En este mapa se puede detallar mucho mejor el porcentaje de edificios que podría inundarse, de acuerdo con cuatro de los escenarios planteados por los investigadores:

“El aumento del nivel del mar es una consecuencia lenta, pero imparable, del calentamiento que ya está afectando a las poblaciones costeras y continuará durante siglos”, afirmó en el comunicado la profesora Natalya Gomez, coautora del estudio y profesora en la Universidad McGill. “Se suele hablar de un aumento del nivel del mar de decenas de centímetros, o incluso de un metro, pero en realidad podría seguir subiendo muchos metros si no dejamos de quemar combustibles fósiles rápidamente”.

Según el análisis del equipo, la región del Sur Global que mayor porcentaje de edificios tendrá en problemas es el Sudeste Asiático, seguido por África y por Sudamérica. La siguiente imagen lo ilustra mucho mejor.

Los investigadores publicaron, además, sus datos de forma abierta para que puedan ser utilizados por cualquier científico o urbanista que quiera usarlos. Están en este enlace.

