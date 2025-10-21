Tormenta tropical Melissa se sentirá en algunos departamentos del Caribe colombiano

La tormenta tropical Melissa se formó este martes en el mar Caribe. Foto: EFE - Cortesía

La onda tropical AL98 se ha fortalecido y ahora es tormenta tropical Melissa, ubicada sobre el oriente del mar Caribe. Así lo confirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este martes 21 de octubre, sobre las 11:00 a.m.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 83 km/h y desplazamiento hacia el occidente a 22 km/h. “Este sistema mantiene afectación directa sobre el nororiente del territorio colombiano, con lluvias, tormentas eléctricas y vientos moderados a fuertes durante la tarde y noche de este martes”, agregó la entidad.

Ante las condiciones, los departamentos de La Guajira y Magdalena se encuentran en estado de Alistamiento. Esto quiere decir que en dichos territorios existe posibilidad de inundaciones o afectaciones por lluvias intensas, incluidos eventos súbitos y/o torrenciales. Es por ello que las autoridades recomiendan la población no acercarse a corrientes de agua, evitar zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de precipitaciones fuertes.

Por otra parte, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá se mantienen en estado de Aviso, mientras que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está en Vigilancia. Hasta ahora, no se registra ninguna zona en nivel de Protección y Refugio.

En todo caso, continúa activa la Sala de Crisis Nacional en articulación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). La entidad insta a las autoridades locales mantener protocolos, planes de contingencia y acciones de preparación ante los posibles incrementos de lluvias, movimientos en masa e inundaciones, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con la UNGRD, es probable que en las próximas 48 horas Melissa se desplace ligeramente hacia el norte, pero “continuará provocando condiciones adversas en el mar Caribe colombiano, así como un aumento de las lluvias en el litoral norte”.

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de sus capitanías de puerto, será la encargada de informar sobre posibles restricciones y medidas para garantizar la seguridad en la navegación y las actividades costeras.

La MTACT, integrada por el Ideam, la UNGRD, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la DIMAR, se encuentra monitoreando de manera permanente la evolución del evento. A las 8:00 p.m. de este martes o antes (si las condiciones lo ameritan) emitirá un nuevo comunicado.

Por su parte, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos informó que se emitió una Vigilancia de Huracán para la península del sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana a Port-Au-Prince. Eso quiere decir que en dicho territorio son posibles las condiciones de huracán dentro de las próximas 48 horas.

