“Los países siguen lejos de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París”: PNUMA

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó la decimosexta edición del Informe sobre la Brecha de Emisiones donde evaluó los nuevos compromisos climáticos por parte de los países, en el marco del Acuerdo de París. Como se ha venido reiterando en otras oportunidades, el informe muestra que seguimos lejos de alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento a muy por debajo de los 2 °C, mientras continúan los esfuerzos para mantenerse por debajo de los 1,5 °C.

El informe titulado “Fuera de Objetivo” analizó las NDC, o Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son una especie de hoja de ruta que definen los países para cumplir con el Acuerdo de París, adoptado en 2015. Uno de los datos que dieron a conocer es que solo un tercio de los países (60 aproximadamente) que debían presentar la actualización de sus NDC lo hicieron antes del 30 de septiembre de este año.

Además de la falta de progreso en los compromisos, el PNUMA menciona que persiste una enorme brecha en la implementación, ya que los países no están en camino de cumplir sus NDC para 2030.

A esto le suman que, el aumento previsto de la temperatura global a lo largo de este siglo solo ha disminuido ligeramente, “lo que deja al mundo encaminado hacia una grave escalada de los riesgos y daños climáticos”, dice el PNUMA. Estas proyecciones hablan de un calentamiento entre 2,3 y 2,5 °C, lo que muestra una leve disminución frente a las proyecciones del año pasado, que estaban en 2,6 y 2,8 °C.

El informe concluye que el promedio en varias décadas del aumento de la temperatura global superará los 1,5 °C, al menos temporalmente. Esta será una situación difícil de revertir, según el PNUMA, por esto se necesitarán reducciones adicionales, más rápidas y significativas, de las emisiones de gases de efecto invernadero para minimizar el exceso de temperatura, reducir los daños a la vida y la economía.

“Los científicos nos dicen que un sobrecalentamiento temporal por encima de 1,5 grados es ahora inevitable, a más tardar a principios de la década de 2030. Y el camino hacia un futuro habitable se vuelve más difícil cada día”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

Ante este panorama, las emisiones, que contribuyen al cambio climático, en 2030 tendrían que reducirse un 25 % con respecto a los niveles de 2019 para las trayectorias de 2 °C, y un 40 % para las trayectorias de 1,5 °C, con solo cinco años restantes para lograr este objetivo.

Aunque el panorama no es alentador, Guterres hizo un llamado a no rendirse, sino a redoblar esfuerzos y acelerar el ritmo. “El objetivo de 1,5 grados para finales de siglo sigue siendo nuestra meta principal. Y la ciencia es clara: este objetivo aún está a nuestro alcance. Pero solo si aumentamos significativamente nuestra ambición”, agregó.

El informe señala que la plena implementación de todas las NDC reduciría las emisiones globales previstas para 2035 en aproximadamente un 15 % con respecto a los niveles de 2019. Aunque el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París modificará estas cifras.

