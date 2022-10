Los planes de reducción de gases de efecto invernadero son insuficientes: ONU

Las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010 para mantenerse en la línea de los 1,5 C.

La ONU comunicó este miércoles que los planes actuales de los gobiernos para reducir los gases de efecto invernadero conducirían a un aumento de la temperatura de entre 2,1 C y 2,9 C, con la mejor estimación de unos 2,5 C.

Según explicó Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esto representa una mejora marginal con respecto al aumento de la temperatura de 2,7 C que se había estimado cuando se celebró la cumbre climática de la ONU de COP26, en Glasgow, el pasado noviembre.

“Esto no va lo suficientemente lejos ni lo suficientemente rápido. No se acerca a la escala de reducciones necesarias para situarnos en la senda del 1,5 C. Los gobiernos nacionales deben establecer nuevos objetivos ahora y aplicarlos en los próximos ocho años”, explicó Stiell, a la vez que señaló que son pocos los países que han actualizado sus planes de emisión en función de esta meta. “No se trata sólo de palabras sobre el papel, sino de hacer cosas (...) necesitamos ver más del sector privado y de los actores no estatales, así como de los gobiernos locales”, agregó.

La ONU señaló que solo 24 países han presentado nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés y núcleo del Acuerdo de París), desde la COP26. Muchos de ellos, incluido Egipto, anfitrión de la COP27 que iniciará el próximo 6 de noviembre, presentaron nuevos NDC que no tienen muchas diferencias con sus planes anteriores.

El informe de síntesis de los NDC mostró que los compromisos actuales conducirían a un aumento de las emisiones de alrededor del 10,6% para 2030, en comparación con los niveles de 2010. Se trata de una mejora con respecto a la evaluación del año pasado, en la que se constató que los países iban a aumentar las emisiones en un 13,7% para 2030 en comparación con los niveles de 2010.

A pesar de esto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha calculado que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010 para que el mundo tenga la oportunidad de mantenerse dentro de 1,5 C.

Entretanto, Stiell señaló que, pese a que ha habido algunos esfuerzos, los planes de reducción de gases de efecto invernadero son insuficientes. “En Glasgow, el año pasado, todos los países acordaron revisar y reforzar sus planes climáticos. El hecho de que sólo se hayan presentado 24 planes climáticos nuevos o actualizados desde COP26 es decepcionante. Las decisiones y acciones de los gobiernos deben reflejar el nivel de urgencia, la gravedad de las amenazas a las que nos enfrentamos y el poco tiempo que nos queda para evitar las devastadoras consecuencias de un cambio climático”, precisó.

