Los récords de altas temperaturas pueden seguir presentándose hasta junio

Según el estudio, el Fenómeno de El Niño es el que influye en el aumento de las temperaturas globales.

Las altas temperaturas alrededor del mundo fueron noticia en 2023. El año pasado fue considerado el más cálido registrado hasta la fecha, con una temperatura promedio de 14,98 °C, lo que representa un aumento de 0,17°C respecto al récord anterior (2016). Ahora un estudio publicado recientemente en la revista Scientific Report sugiere que el 2024 seguirá por el mismo camino. El documento menciona que existe una probabilidad cercana al 90 % de que se produzcan temperaturas récords superficiales mundiales hasta junio, debido al fenómeno de El Niño.

Según el estudio, las regiones más susceptibles a registrar niveles récord en las temperaturas incluyen áreas costeras y adyacentes de Asia, como la Bahía de Bengala y el Mar de China Meridional, así como Alaska, el Mar Caribe y el Amazonas. (Lea: Estos son los municipios que rompieron récord de temperatura durante enero de 2024)

“Este calor inminente aumenta el riesgo de olas de calor marinas durante todo el año y aumenta la amenaza de incendios forestales y otras consecuencias negativas en Alaska y la cuenca del Amazonas, lo que requiere medidas estratégicas de mitigación para minimizar los posibles impactos en los peores casos”, menciona el estudio liderado por investigadores chinos.

Para el caso de Alaska, menciona el estudio, el calentamiento en la región tendría repercusiones negativas como el derretimiento de los glaciares y terrenos congelados, conocidos como permafrost, la erosión costera y otros impactos climáticos. Mientras que en el Amazonas tendría influencia en los incendios forestales.

Esta situación está influenciada por la presencia del fenómeno de El Niño, en el que se libera calor desde el Océano Pacífico occidental, lo que provoca aumento de las temperaturas superficiales globales. En Colombia este evento representa disminución de las lluvias en relación con el promedio histórico mensual, y en algunos municipios tiene efectos negativos como sequías y desabastecimiento de agua.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en Colombia hay municipios que siguen registrando temperaturas récords como el caso de Jerusalén, Cundinamarca, donde llegaron a los 41 °C en enero de 2024, mientras que durante los meses de enero de años pasados, se había registrado un promedio de 40 º C. Otros municipios que han rotó sus récords son Natagaima, Tolima donde se había registrado 40,6 °C y ahora 40,8 º C, y Villanueva, Huila, donde eran 39,8 º C, y, ahora, 40,6 º C.