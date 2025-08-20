Más de 10 mil animales silvestres han sido liberados en el noroccidente del país

Entre la lista de animales liberados está el mono aullador. Foto: Terumoto Fukuda

Conejos, venados, armadillos y otros animales silvestres son parte de la lista de los 10 mil individuos que la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia — Corantioquia— ha liberado en los últimos 5 años en diferentes predios del noroccidente del país, como parte de una estrategia de conservación.

Según informó la entidad, los individuos de fauna silvestre han sido reubicados en 60 predios, gracias a la colaboración de los propietarios, quienes de manera voluntaria han aceptado las liberaciones en estos lugares.

Los predios fueron seleccionados bajo criterios ecológicos específicos que incluyen la estructura del bosque, composición de especies vegetales y la capacidad de conectividad. Estas condiciones son las que permiten que los animales se adapten y puedan cumplir adecuadamente sus roles biológicos.

La estrategia de liberación también ha estado acompañada de un monitoreo que ha permitido identificar especies endémicas con diferentes niveles de amenaza. Entre estas, Corantiquia resalta la presencia del conejo de cola blanca (Sylvilagus nicefori), el primate tití gris (Oedipomidas leucopus) y el ratón espinoso (Diplomis sp.). Estas especies son sensibles por diferentes razones como el tráfico ilegal de fauna y la pérdida de su hábitat, que ha provocado que tengan una distribución restringida.

“También se liberaron venados locho (Passelites sanctaemartae), armadillo cola de trapo (Cabassous centrales) y el grisón (Galictis vittata). Son especies raras que presentan muy pocos registros a nivel nacional. Estos reportes ayudan al conocimiento de especies poco registradas y conocidas, aportando a su conservación y estudio”, aseguró Liliana María Taborda, directora general de Corantioquia.

“El trabajo conjunto entre las autoridades ambientales y los propietarios de predios es fundamental para preservar nuestro patrimonio natural y pasarlo a futuras generaciones. Una de las actividades más satisfactorias al frente de la entidad es aportarle a la biodiversidad del país, mediante estos operativos de liberación”, agregó Taborda.

