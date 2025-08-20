Siete colombianos integrarán el panel de expertos más importante sobre cambio climático

Los bomberos luchan contra un incendio forestal en Adurao, Pampilhosa da Serra, Portugal, el 19 de agosto de 2025. Los incendios forestales, como los que enfrentan varios países europeos, se han hecho más frecuentes por el cambio climático. Foto: EFE - PAULO NOVAIS

Por primera vez, siete científicos colombianos harán parte de un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el órgano científico más importante del mundo encargado de evaluar el conocimiento sobre el cambio climático, una de las principales crisis que enfrenta la humanidad.

Aunque en informes anteriores ya ha habido participación de científicos colombianos, como la de Jacobo Arango o Paola Andrea Arias, esta será la primera vez que siete académicos del país participen en un mismo informe, logrando así la mayor representación de Colombia en el IPCC, según dio a conocer el IDEAM.

Los colombianos harán parte del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), cuyo ciclo de elaboración inició formalmente en julio de 2023, y del cual se espera conocer sus resultados a más tardar en 2029.

Sobre la elección de los científicos que harán parte de los informes de evaluación, el IPCC explica que “tras pedir a los gobiernos y a las organizaciones observadoras que comuniquen el nombre de sus candidatos y envíen sus correspondientes curriculum vitae detallados, se selecciona a los autores en función de sus conocimientos".

En esta oportunidad, se postuló a 3.771 científicos y, finalmente, el IPCC designó a 664 académicos de 111 países.

Los colombianos que harán parte del IPCC

Paola Andrea Arias, de la Universidad de Antioquia, vuelve a hacer parte de un informe de evaluación del IPCC, tras participar en el sexto, cuyos resultados se conocieron en 2023.

En esta oportunidad, Arias será la coordinadora mundial del Grupo I (de los tres que se establecieron para este ciclo), que se encargará de consolidar las bases físicas del cambio climático.

De la Universidad de Antioquia también estará Juan Camilo Villegas, quien coordinará el Grupo II, que trabajará sobre los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad.

La universidad antioqueña no es la única que aporta dos científicos al IPCC: Catalina González y Jorge García, de la Universidad de los Andes, harán parte como autores líderes del Grupo de trabajo II y III, respectivamente. Este último equipo se centrará en la mitigación del cambio climático.

En el Grupo de trabajo III, también como autor líder, estará el colombiano Diego Silva, del Instituto Nacional de Estudios Ambientales de Japón. Por su parte, Catalina Jaime, de la Cruz Roja, será autora líder del Grupo de trabajo II y Daniel Ruíz, de la Universidad EAFIT, será revisor experto del Grupo de trabajo I.

“El IDEAM, como punto focal de IPCC, destaca este logro histórico que refleja el crecimiento de la comunidad científica nacional y su compromiso con la acción climática global”, señaló la entidad.

¿Qué es el IPCC?

Este grupo intergubernamental de expertos es un órgano internacional que evalúa los conocimientos científicos sobre el cambio climático. En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lo establecieron para que elaboraran evaluaciones periódicas sobre “la base científica del cambio climático, sus repercusiones y futuros riesgos, así como las opciones que existen para mitigarlo y adaptarse a sus efectos”.

Hasta el momento, el IPCC ha elaborado seis informes que fueron publicados en 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 y 2023. En este último, por ejemplo, los científicos aseguran que las actividades humanas han sido la principal causa del cambio climático que atraviesa actualmente el planeta.

Además de evaluar cómo han ido en aumento las emisiones de los gases de efecto invernadero, los científicos señalaron el camino que debería seguir la humanidad para evitar que el aumento de la temperatura no sobrepase los 1.5 °C para finales del siglo, como lo establece el Acuerdo de París.

Para conseguir esta meta de no sobrepasar el límite en la temperatura del planeta, los científicos indican que si o sí se deben reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y deberá hacerse así: en un 48% para 2030; en un 65% para 2035; en un 80% para 2040; y en un 99% para 2050. Además de reducir las emisiones de dióxido de carbono, se deberán disminuir las de metano y otros gases de efecto invernadero. “Las emisiones globales de metano se tendrán que reducir en un 34% para 2030 en relación con 2019″.

