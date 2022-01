Más de 400 estaciones meteorológicas batieron récords de temperatura en 2021

Omán, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Turquía, Taiwán, Italia, Túnez y Dominica, son los países que batieron o igualaron récords. Foto: Climate Visuals

Maximiliano Herrera es un climatólogo profesional quien se ha dedicado a mantener estadísticas históricas de las temperaturas del mundo. De hecho, de manera completamente independiente, fundó la página web, “Temperaturas extremas en el mundo” en la que analiza datos de estaciones meteorológicas alrededor del mundo desde 1992. (Le sugerimos: Ola de calor extremo de 2019 mató a 354 pingüinos)

Pero lo que encontró durante el año pasado dice bastante sobre el estado del planeta: más de 400 estaciones meteorológicas alrededor del mundo rompieron sus propios récords de temperaturas durante el 2021. Según le señaló al periódico The Guardian, el año podría convertirse en el más caliente de la historia (aunque aún ni la NASA ni la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – NOAA-, quienes hacen el monitorio oficial, han publicado sus resultados).

De hecho, según los datos de Herrera, en diez países se habrían batido récords de temperatura o, por lo menos, igualado a la última más extrema: Omán, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Turquía, Taiwán, Italia, Túnez y Dominica. Otros 107 países batieron su récord de temperatura máxima en algún mes y, cinco, su récord de temperatura mínima mensual. (Lea también: Ideam alerta de posible incremento de incendios y heladas)

Pero Herrera no es el único que ha levantado los datos – y las alertas. Según The Guardian, la Administración Meteorológica China también señaló que el país vivió el año más caluroso de su historia. Además, en la provincia central de Henan, se vivieron tres días más de intensas lluvias de as que se dan normalmente en el año, afectando cosechas, casas y, claro, la población que depende de esto. (Le sugerimos: 2021 y otro inquietante récord: la temperatura en China fue la más alta en 60 años)

“Otros fenómenos meteorológicos inusuales del año pasado fueron la ola de calor de Siberia en verano y la profunda helada de Texas en febrero”, agrega el periódico inglés. También, para mitad de año, una ola de calor azotó la costa oeste de Estados Unidos, llegando a estar 5°C por encima de lo normal en algunos lugares.