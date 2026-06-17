Más de mil millones de niños viven expuestos a múltiples riesgos climáticos, según UNICEF

(FILES) A child looks at Carti Tupile Island from Gardi Sugdub island, in the Guna Yala Archipelago, Panama on May 27, 2025. Climate change will cause six million Latin Americans and Caribbean people under the age of 25 to fall into poverty by 2030, according to a report by two UN agencies released on August 27, 2025.. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

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Esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que analiza cómo el calentamiento global está impactando a los niños y niñas en el mundo.

Según el documento, publicado este lunes, 16 de junio, casi todos los niños enfrentan al menos un peligro climático, como sequías o inundaciones. Además, se destaca que 1.100 millones de ellos sufren amenazas múltiples y simultáneas.

“Las consecuencias de los peligros climáticos afectan a la infancia de manera desproporcionada, ya que el cuerpo de los niños y niñas aún se está desarrollando y, por tanto, les resulta más difícil soportar las presiones físicas y psicológicas. Asimismo, cada vez es más frecuente que niños y niñas tengan que desplazarse o vivir en un contexto de inestabilidad”, se lee en el Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF.

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Por ejemplo, se destaca que los peligros climáticos exacerban las enfermedades infecciosas y mortales, como el dengue y el paludismo, y dan lugar a incendios forestales que contaminan el aire. Como puede ver en el gráfico arriba, se estima que 2.300 millones de niños y niñas están expuestos a contaminantes atmosféricos en el mundo, y cerca de 1.000 millones al paludismo.

Además, el informe analizó cómo inundaciones fluviales y costeras, sequías, tormentas tropicales, calor extremo, incendios y tormentas de arena y polvo afectan la cobertura de los servicios sociales fundamentales que afectan directamente a la “vulnerabilidad de la infancia”.

Por ejemplo, se encontró que solo en 2024, al menos 242 millones de estudiantes de 85 países y territorios quedaron desescolarizados por causa de sucesos peligrosos relacionados con el clima.

En el caso de los servicios de salud, se señala que para “2024, 20 millones de niños y niñas dejaron de recibir vacunas de importancia vital, entre ellos los 14,3 millones que no recibieron ni siquiera una dosis de una vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Las conmociones climáticas destruyen las clínicas, alteran las cadenas de frío de las vacunas”, se lee en el informe.

Por su parte, se apunta a que el desplazamiento y el aumento de la pobreza asociados al cambio climático incrementan la exposición de niños y niñas a riesgos como el trabajo infantil, el matrimonio precoz y la separación de sus familias. Entre 2016 y 2023 se registraron 62,1 millones de desplazamientos internos infantiles provocados por fenómenos climáticos, una cifra equivalente a más de 21.000 desplazamientos cada día.

Según el informe, los riesgos climáticos agravan las dificultades de acceso al agua potable, una situación que en 2024 afectaba a 634 millones de niños. A esto se suma que otros 1.000 millones carecían de sistemas de saneamiento seguros. El documento advierte, por ejemplo, que las inundaciones contaminan las fuentes de agua; las sequías reducen su disponibilidad. Como resultado, aumenta la exposición de niños y niñas a enfermedades y se incrementa la carga de tareas cotidianas, como recorrer mayores distancias para conseguir agua.

Por su parte, en términos de nutrición, se prevé que, a consecuencia del cambio climático, para 2050 habrá 28 millones de niños y niñas más con emaciación y 40 millones más con retraso del crecimiento.

Una de las recomendaciones del informe, además de reducir las emisiones relacionadas con el calentamiento global, es “proteger a los niños y niñas mediante medidas incluyentes de adaptación climática e intervenciones de respuesta ante las pérdidas y daños que den prioridad a la resiliencia de los servicios sociales de los que dependen para sobrevivir y prosperar”.

Además, se sugiere capacitar a la infancia y la juventud mediante formación, conocimientos y habilidades en materia climática, con el fin de que puedan participar en la acción climática.

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