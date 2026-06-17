Más de mil millones de niños viven expuestos a múltiples riesgos climáticos, según UNICEF

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que analiza cómo el calentamiento global está impactando a los niños y niñas en el mundo.
Según el documento, publicado este lunes, 16 de junio, casi todos los niños enfrentan al menos un peligro climático, como sequías o inundaciones. Además, se destaca que 1.100 millones de ellos sufren amenazas múltiples y simultáneas.
“Las consecuencias de los peligros climáticos afectan a la infancia de manera desproporcionada, ya que el cuerpo de los niños y niñas aún se está desarrollando y, por tanto, les resulta más difícil soportar las presiones físicas y psicológicas. Asimismo, cada vez es más frecuente que niños y niñas tengan que desplazarse o vivir en un contexto de inestabilidad”, se lee en el Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF.
Lo invitamos a leer: Así fue el rescate del jaguar que amaneció en la Universidad Nacional Sede Amazonía.
Por ejemplo, se destaca que los peligros climáticos exacerban las enfermedades infecciosas y mortales, como el dengue y el paludismo, y dan lugar a incendios forestales que contaminan el aire. Como puede ver en el gráfico arriba, se estima que 2.300 millones de niños y niñas están expuestos a contaminantes atmosféricos en el mundo, y cerca de 1.000 millones al paludismo.
Además, el informe analizó cómo inundaciones fluviales y costeras, sequías, tormentas tropicales, calor extremo, incendios y tormentas de arena y polvo afectan la cobertura de los servicios sociales fundamentales que afectan directamente a la “vulnerabilidad de la infancia”.
Por ejemplo, se encontró que solo en 2024, al menos 242 millones de estudiantes de 85 países y territorios quedaron desescolarizados por causa de sucesos peligrosos relacionados con el clima.
En el caso de los servicios de salud, se señala que para “2024, 20 millones de niños y niñas dejaron de recibir vacunas de importancia vital, entre ellos los 14,3 millones que no recibieron ni siquiera una dosis de una vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Las conmociones climáticas destruyen las clínicas, alteran las cadenas de frío de las vacunas”, se lee en el informe.
Por su parte, se apunta a que el desplazamiento y el aumento de la pobreza asociados al cambio climático incrementan la exposición de niños y niñas a riesgos como el trabajo infantil, el matrimonio precoz y la separación de sus familias. Entre 2016 y 2023 se registraron 62,1 millones de desplazamientos internos infantiles provocados por fenómenos climáticos, una cifra equivalente a más de 21.000 desplazamientos cada día.
Según el informe, los riesgos climáticos agravan las dificultades de acceso al agua potable, una situación que en 2024 afectaba a 634 millones de niños. A esto se suma que otros 1.000 millones carecían de sistemas de saneamiento seguros. El documento advierte, por ejemplo, que las inundaciones contaminan las fuentes de agua; las sequías reducen su disponibilidad. Como resultado, aumenta la exposición de niños y niñas a enfermedades y se incrementa la carga de tareas cotidianas, como recorrer mayores distancias para conseguir agua.
Por su parte, en términos de nutrición, se prevé que, a consecuencia del cambio climático, para 2050 habrá 28 millones de niños y niñas más con emaciación y 40 millones más con retraso del crecimiento.
Una de las recomendaciones del informe, además de reducir las emisiones relacionadas con el calentamiento global, es “proteger a los niños y niñas mediante medidas incluyentes de adaptación climática e intervenciones de respuesta ante las pérdidas y daños que den prioridad a la resiliencia de los servicios sociales de los que dependen para sobrevivir y prosperar”.
Además, se sugiere capacitar a la infancia y la juventud mediante formación, conocimientos y habilidades en materia climática, con el fin de que puedan participar en la acción climática.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜