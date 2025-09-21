Un nuevo cóndor de los Andes nació en Colombia gracias a la incubación artificial

En el proceso de nacimiento de Wayra, cuyo nombre significa “diosa del viento”, participaron cerca de 600 personas vinculadas a la fundación en distintas áreas de conservación. Foto: Parque Jaime D

La Fundación Parque Jaime Duque anuncia el nacimiento de Wayra, una hembra de cóndor de los Andes (Vultur gryphus). Este es el segundo nacimiento que se registra en la institución gracias a la incubación artificial, un proceso que hace parte de su programa de conservación.

En el proceso de nacimiento de Wayra, cuyo nombre significa “diosa del viento”, participaron cerca de 600 personas vinculadas a la fundación en distintas áreas de conservación, según explica la entidad en un comunicado. El programa tiene como propósito la protección del cóndor andino, una especie declarada en peligro crítico de extinción.

La institución señala que la cría presenta condiciones de salud estables y un tamaño mayor en comparación con Rafiki, el polluelo que nació en agosto del año pasado mediante el mismo procedimiento.

Una de las razones por las que Rafiki es más pequeño, aclararon los funcionarios en su momento, es que el macho de la pareja de cóndores rompió accidentalmente un primer huevo el 20 de abril de 2023.

Este plan se puso en marcha en 2012, con la conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat natural, como una de sus principales líneas estratégicas. Si bien el programa fue creado en 2006 por el Ministerio de Ambiente, solo comenzó a funcionar seis años después, cuando varias instituciones, junto a la cartera, establecieron el Programa Nacional de Conservación ex situ y de cría en cautiverio con fines de liberación de la especie.

De este programa hacen parte la Fundación Parque Jaime Duque, el zoológico Santafe de Medellín y el Aviario Nacional de Colombia en Barú. Luego de superar este primer traspié, el plan enfrentó otro tropiezo, pues en Colombia no había cóndores en cautiverio para repoblar. De hecho, en ese entonces, la población del país era de aproximadamente 60 ejemplares.

La única esperanza de continuar el proceso fue buscar a un aliado internacional. El chileno Eduardo Pavez, del Centro de Rehabilitación de Aves y de la Unión de Ornitólogos de ese país, se convirtió en ese socio. Después de tres años de gestiones, logró traer a las primeras tres parejas de cóndores andinos. Cada una de ellas fue distribuida en estos puntos.

Cabe recordar que 2019, en el aviario de Barú, nació otro polluelo como parte de este programa. Sin embargo, terminó falleciendo por una enfermedad pulmonar.

