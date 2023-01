Minambiente demandará licencia ambiental otorgada a empresa minera en Santander

Desde el 23 de enero empezaron las manifestaciones en contra de la licencia otorgada a la empresa Colcco. /Comité Foto: Twitter Comité Santurban

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, aseguró que presentará acción de nulidad y demandará licencia ambiental otorgada a la empresa Colcco para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en El Carmen de Chucurí, Santander, luego de que las protestas por parte de los líderes ambientales y habitantes del departamento completaran 48 horas.

“Nos toca entrar a demandar esta licencia porque no creemos que cumpla en este momento los estándares ambientales. Eso lo haríamos vía una acción de nulidad y solicitando medidas cautelares para que cesen los efectos de derecho de la licencia que tiene hoy en legal y debida forma. Esta licencia no genera confianza y sí alta incertidumbre”, dijo la funcionaria. (Lea: Transición energética: ¿qué sabemos entre tantos mensajes confusos?)

De acuerdo con el Ministerio, luego de revisar a profundidad al proceso en el que se otorgó la licencia a la empresa minera, se determinaron una serie de inconsistencias por las que el permiso no debía otorgarse.

“El primer problema es el vacío en la definición del área de influencia, hay una débil caracterización ambiental, por lo tanto, una incertidumbre de impactos. Se habla que es la misma área de ejecución del proyecto y lo que se demuestra es que no hay una claridad de hasta dónde llegan los impactos. No hay una delimitación clara. Al no tener un área de influencia clara no hay claridad de cómo esta mina va a impactar las poblaciones a su alrededor y mucho menos en qué grado las va a impactar”, aseguró la ministra Muhamad. (Lea también: Presidente Gustavo Petro se reunirá con parameros de Santander el 3 de febrero)

Con la Ministra de Ambiente @MinAmbienteCo, junto con la representante @maryannePHC anunciamos acción de nulidad a licencia minera otorgada por la CAS que afectaría a los municipios de San Vicente y el Carmen de Chucurí.#ColombiaPotenciaMundialdelaVida pic.twitter.com/Dk5ap1odGp — Sandra Jaimes (@SandraJaimesC) January 25, 2023

Además de esto, la cartera encontró deficiencias en la caracterización de la geología que permita entender cómo se afecta el trascurrir del agua. A esto se suma que la licencia no demuestra que el concesionario tenga conocimiento de la cantidad de agua que se pueda infiltrar en la mina, ni su manejo.

El pronunciamiento del Ministerio de Ambiente se da en medio de las manifestaciones que mantienen bloqueada los sectores de Oponcito, La Lizama y Campo 23 en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga. (Lea: Cuidar la Amazonia y generar energías limpias, el llamado de Petro en la Celac)

Según Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja, esta situación ha provocado la escasez de diferentes productos en la ciudad. “He pedido al gobierno nacional que acompañe a los manifestantes, en el marco del respeto, escuchando las justas causas, que existen al rededor de la protección del medio ambiente, el derecho a la vida… Pedimos a los manifestantes que permitan el paso humanitario y recorridos que transportan que son necesarios para la vida de todos los habitantes, como la distribución de gasolina”.

La Gobernación de Santander también se unió al llamado y pidió al Ministerio de Ambiente tomar las acciones administrativas y legales pertinentes para derogar la licencia ambiental que otorgó la CAS a la empresa Colcco.