Minambiente expidió nuevos protocolos para la protección del jaguar en Colombia

El Ministerio de Ambiente expidió una nueva circular, con carácter urgente, que busca dar claridades sobre las responsabilidades de las autoridades y entes territoriales frente a la prevención y control de la matanza ilegal, transporte, tenencia y comercio ilegal del jaguar (Panthera onca).

Según se lee en el documento expedido por la cartera de ambiente, ante un caso de avistamiento o cacería, la ciudadanía deberá avisar a las autoridades ambientales, gobernaciones, alcaldías, inspectores de policía, personeros municipales, Policía Nacional y Ejército Nacional sobre el acontecimiento. Para ello, estas entidades deberán establecer un número único de atención gratuita.

Este año, según cifras del gobierno nacional, se han atendido 36 avistamientos del felino en departamentos como Antioquia, Putumayo y Chocó a través de canales oficiales.

Además de esto, las autoridades ambientales deberán elaborar un registro para la toma de información de avistamiento, cacería e interacciones que permita la recolección de datos como vereda, municipio, día, hora, coordenadas geográficas y más aspectos. Así como implementar campañas educativas dirigidas al sector productivo afectado por depredación de sus especies domésticas.

De manera general, la circular está dirigida a directores de Corporaciones Autónomas Regionales, Unidades Ambientales Urbanas y Establecimientos Públicos Ambientales, Policía Nacional, Ejército Nacional, gobernaciones, alcaldías, inspectores de Policía, corregidores y personeros municipales.

Por su parte, esta nueva circular presenta estrategias para la convivencia con los felinos silvestres, medidas de ahuyentamiento y recomendaciones para disminuir encuentros, como:

· Convivencia con felinos: disminuir al máximo la cacería de presas naturales y ubicar los animales domésticos en zonas más seguras, construya reservorios o pozos de agua, en lo posible, lejanos al bosque.

· Medidas de ahuyentamiento: generar ruidos fuertes como pitos, cornetas, bombos; utilice lámparas o linternas de alto alcance para hacer recorridos de guardia.

· Encuentros con felinos: el miedo de un ataque a humanos es infundado, es decir, no hay registros de ataques no provocados de jaguares a humanos en Colombia. Sin provocación, los jaguares no atacan a humanos. Sin embargo, se recomienda no perseguir, acosar, agredir o disparar a esta especie de cualquier forma; entrometerse o acercarse entre parejas de jaguares en épocas de celo o con cachorros.

“Nuestro llamado como ministerio es a su protección y conservación. La línea del jaguar sigue abierta, invitamos a los colombianos a denunciar cualquier caso de maltrato o avistamiento. Somos uno de los más biodiversos del mundo y eso nos genera una gran responsabilidad, por eso estamos enfocados en salvaguardar al jaguar, una especie sombrilla en nuestros ecosistemas”, precisó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Por su parte, el ministerio de Ambiente recordó que La Línea Jaguar, que canaliza la información sobre las situaciones de riesgo a causa de los conflictos entre humanos y felinos con las autoridades ambientales en la región, sigue vigente a través del número 3133463676.

