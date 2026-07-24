Minenergía publica borrador de resolución para destrabar proyectos eólicos en La Guajira

La resolución pretende que obras como la Línea Colectora cumplan con su propósito de llevar energías limpias desde La Guajira al resto del país. Foto: GEB

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El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el borrador de una resolución con la que busca destrabar proyectos de generación eléctrica, especialmente en La Guajira. En otras palabras, el documento establece reglas transitorias para evitar que este tipo de iniciativas se frustren debido a retrasos en las obras de transmisión.

El desarrollo de las energías limpias en el país se ha visto afectado, según la entidad, porque varios proyectos fueron adjudicados con fechas de entrada en operación que no correspondían con el avance de las obras de transmisión necesarias para conectarlos al Sistema Interconectado Nacional. Por esa razón, la apuesta del Gobierno es que estos mecanismos regulatorios ajusten los cronogramas cuando los retrasos no puedan atribuirse a los desarrolladores.

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El Minenergía se refiere, por ejemplo, a la Línea Colectora, la obra de transmisión más importante para el desarrollo de energías limpias en el país, que ya supera el 80 % de avance. Con la resolución, el Gobierno aspira que los proyectos asociados a esa línea no se pierdan por errores de planeación, y que de ese modo la infraestructura pueda cumplir con su objetivo: transportar energía eólica y solar generada en La Guajira hacia el resto del país.

El proyecto del ministerio también pretende promover proyectos energéticos con potencial restaurativo, es decir, que la transición energética sirva para la reparación de comunidades afectadas por el conflicto armado,

“Con esta resolución protegemos proyectos estratégicos para el país y garantizamos que obras como la Línea Colectora puedan cumplir su propósito de llevar las energías limpias al Sistema Interconectado Nacional. No vamos a condenar a La Guajira al atraso energético por decisiones equivocadas del pasado”, afirmó el jefe de cartera, Edwin Palma. “Además, demostramos que la energía también puede convertirse en una herramienta para construir paz, reparar territorios y generar oportunidades para las comunidades”

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Cabe aclarar, en todo caso, que la resolución no establece una flexibilización automática, sino que los desarrolladores deberán demostrar el compromiso con la ejecución de los proyectos, como la compra definitiva de equipos principales u otros avances técnicos. “De esta manera, se garantiza que las medidas beneficien únicamente a proyectos con vocación real de construcción y entrada en operación”, se lee en el comunicado del Minenergía.

Por su parte, los proyectos con enfoque restaurativo que cuenten con la validación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podrán acceder a condiciones regulatorias especiales para faciliar su desarrollo, integrando la generación de energía limpia con procesos de reconciliación y transformación de los territorios.

Una vez finalice el proceso de participación ciudadana y se adopte esta resolución, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá desarrollar los ajustes regulatorios necesarios, en un plazo de hasta doce meses. “Mientras ello ocurre, los desarrolladores que cumplan los requisitos podrán acogerse transitoriamente a las medidas previstas, evitando que proyectos estratégicos para la seguridad energética y la transición hacia fuentes renovables se pierdan por circunstancias ajenas a su control”, subrayó el Minenergía.

Este es el proyecto de resolución:

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