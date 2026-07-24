Gobierno decreta oficialmente situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño

Imagen de referencia. En 2024, durante el último fenómeno de El Niño, los embalses para la generación de energía sufrieron grandes afectaciones. Foto: Agencia EFE

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El Gobierno publicó ayer el decreto 0802 de 2026, con el que decreta la situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño en Colombia. Como lo había anticipado esta semana el presidente Gustavo Petro, la medida se toma para movilizar recursos ante la llegada de este fenómeno meteorológico.

En el decreto se establece que, durante 12 meses, habrá un régimen especial para la reducción de riesgos, atención de emergencias y recuperación, ante la inminente llegada de este fenómeno al país.

La primera orden que dio el presidente con la declaratoria fue la de trasladar COP 4 billones del presupuesto nacional a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con miras a tomar medidas preventivas y de atención a posibles desastres.

Monitoreos científicos han advertido que el fenómeno de El Niño que se está consolidando en la región va a tener un comportamiento poco usual. El Ideam, además, ha señalado que la probabilidad de que se trate de un fenómeno “muy fuerte” ya se encuentra en 81 %.

Estos son los argumentos técnicos que se tienen en cuenta para la declaratoria de desastre nacional, como se señala en el decreto. Además, el hecho de que los modelos meteorológicos indican que los efectos de El Niño podrían sentirse hasta 2027, lo que plantea un riesgo de desabastecimiento de agua y energía en el país. También se tienen en cuenta los riesgos para la salud pública y la seguridad alimentaria.

En salud pública, el decreto no solo contempla la posibilidad de deshidratación y golpes de calor en la población, sino que las condiciones de sequía favorecen la propagación de vectores de infección para enfermedades como el zika, el chikunguña y el dengue.

Por otra parte, se señala que hay 558 municipios del país en riesgo alto o muy alto por desabastecimiento de agua en una eventual sequía. De estos, al menos 111 muestran un riesgo crítico que, según la medida, requiere medidas preventivas.

La UNGRD será la entidad al frente de la atención de esta situación de desastre nacional, creando un Plan de Acción con las medidas que se tomarán ante la llegada del fenómeno de El Niño y administrando el fondo de recursos que se crea con el decreto para este fin.

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