No olvide el paraguas: en estos puntos de Bogotá y regiones de Colombia lloverá este lunes

En Bogotá se espera que haya lluvias en horas de la tarde. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

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Acabó la Semana Santa y para muchas personas es hora de volver a la rutina laboral. Pero es mejor que se prepare y lleve un paraguas porque, según el Ideam, es probable que llueva en varias regiones del país.

En Bogotá, por ejemplo, el pronóstico del Ideam indica que, pese a que en la mañana habrá tiempo seco, en la tarde se prevé que el cielo esté nublado y haya lluvias en amplios sectores de la ciudad.

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¿En qué sectores habrás precipitaciones? De acuerdo con el boletín de la entidad, las de mayor intensidad se presentarán en las localidades del suroccidente, como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

Durante la noche también se espera que haya lluvias en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar, aunque serán ligeras. Pese a que no se descarta que en otras localidades llueva de manera leve, por lo general, se espera tiempo seco.

¿Qué sucederá en el resto del país?

Región Andina: Quienes viven en los siguientes sectores deben prepararse para lluvias moderadas y fuertes: Antioquia, Santander, el nororiente y sur de Norte de Santander, el noroccidente del Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, el norte y oriente de Boyacá y el noroccidente de Cundinamarca.

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Región Caribe: Allí, habrá lluvias “entre moderadas a fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, el sur de Bolívar, el sur de Sucre y el centro sur de Córdoba”, indica el Ideam. Además, se espera lluvias ligeras y moderadas en sur de Magdalena y de La Guajira, en Atlántico, en el norte de Bolívar, de Córdoba y de Sucre.

Región Pacífica: En el Pacífico, “se estiman precipitaciones moderadas a fuertes en el Chocó, en el centro de Valle del Cauca, en Cauca y Nariño”, se lee en el boletín del Ideam.

Región Orinoquia: En esta región se esperan lluvias en Meta, Arauca, Vichada y Casanare.

Región Amazonia: De acuerdo con el Ideam, en la región amazónica se espera que haya lluvias moderadas a fuertes en el occidente y oriente de Putumayo y en diferentes sectores del Amazonas, del Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Región Insular: En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el cielo estará parcialmente nublado y predominará el tiempo seco, aunque puede que haya lluvia moderadas.

Por otra parte, es posible que también se presenten lluvias en varias de las principales capitales del país. Entre ellas, Bucaramanga (en la tarde y en la noche), en Medellín (en la tarde), en Popayán (en la tarde y en la noche), en Cali (en la tarde y en la noche) y en Tunja (a lo largo del todo el día).

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