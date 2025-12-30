Otorgan licencia ambiental a proyecto solar en zona rural de Sucre

Imagen de referencia. Para el proyecto se instalarían 360.504 módulos fotovoltaicos. Foto: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio luz verde al Proyecto Solar Toluviejo, que se desarrollará en zona rural del departamento de Sucre, y para el cual se plantea instalar 360.504 módulos fotovoltaicos. Tendría una capacidad máxima de 168,96 mega watts.

El proyecto, además, contempla la construcción de un vallado perimetral de 33,57 kilómetros, zanjas de cableado que suman 14,59 kilómetros, perforaciones horizontales dirigidas, sistemas de drenaje, un dique de protección, accesos nuevos y la adecuación de vías existentes. En suma, se estiman seis obras asociadas a la ocupación de cauce, según informó la ANLA.

La entidad otorgó la licencia ambiental al proyecto luego de que un equipo interdisciplinario llevara a cabo una evaluación técnica que “permitió establecer su viabilidad”, además de la “adopción de medidas orientadas a la prevención, la mitigación y el control de impactos sobre el territorio”.

Dentro del equipo que adelantó la evaluación ambiental se encontraban profesionales especializados en hidrología, suelos, flora, fauna, paisaje, conectividad funcional, riesgos, valoración económica y compensaciones ambientales. El trabajo facilitó, según la ANLA, un análisis integral para identificar los impactos del proyecto, así como definir las medidas de manejo, seguimiento y control correspondientes.

Durante el proceso de licenciamiento, apuntó la entidad, se verificó la implementación de medidas para el manejo adecuado del recurso hídrico, la disposición de aguas residuales domésticas a través de prestadores autorizados, el manejo integral de residuos, el aprovechamiento forestal requerido y la adquisición de materiales por parte de terceros con los permisos ambientales vigentes.

La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, aseguró que la decisión de darle su visto bueno al proyecto permitirá “avanzar en una Transición Energética Justa y ecológica, garantizando que los proyectos energéticos se desarrollen con criterios de sostenibilidad”.

