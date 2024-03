Parque Tayrona volvió a abrir tras un mes de cierre: horarios y precio de entrada

Parque Tayrona, a unos 34 kilómetros de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Foto: Getty Images - Getty Images

Parques Nacionales Naturales informó que el Parque Tayrona y otras 24 áreas protegidas volvieron a abrir sus puertas al público para que nuevamente se realicen actividades de ecoturismo allí. (Lea: ¿Por qué no comprar o usar ramos hechos de palma de cera en Semana Santa?)

Según informó la entidad, la decisión se tomó tras el levantamiento de las restricciones adoptadas en respuesta a la declaratoria de desastre nacional, que activó el Gobierno Nacional en enero debido a los incendios que se registraron en el país.

Desde el 16 de marzo las personas pueden visitar lugares como Parque Nacional Natural Chingaza, Cueva de los Guácharos, los Farallones de Cali y el Tayrona, uno de los destinos más apetecidos por los visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la próxima semana debe tener en cuenta, si quiere visitar el parque Tayrona, que los precios aumentan, debido a que se considera temporada alta (desde el jueves hasta el domingo santo). Las otras fechas donde también aplican estos precios son del 15 junio al 15 julio – 15 diciembre al 30 enero- y fines de semana con puente festivo. (Lea: Inauguran la central híbrida de Miraflores, que funciona con energía solar y diésel)

Los precios son:

Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina (CAN) (de los 5 a los 25 años): $27.500

Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de 25 años): $39.000

Extranjero No residente en Colombia ni miembro de la CAN: $87.000

Nacional en Santa Marta (mayores de 5 hasta 25 años): $27.500

Nacional en Santa Marta (mayores de 25 años): $39.000

En otras fechas diferentes a las mencionadas anteriormente a estas los precios son:

Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina (de los 5 a los 25 años): $24.500

Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de 25 años): $33.000

Extranjero No residente en Colombia ni miembro de la CAN: $73.500

Nacional en Santa Marta (mayores de 5 hasta 25 años): $12.500

Nacional en Santa Marta (mayores de 25 años): $16.500

Los horarios de visita varían dependiendo de la zona de ingreso. En Zaino la entrada es de de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y salida entre las 2 p.m. y las 5 p.m. En Calabozo va de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y la salida es entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. En Palagana la entrada es entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. y la salida entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m. Y, finalmente en Bahía Concha es entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. y salida entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Las otras áreas protegidas que pueden visitar son: