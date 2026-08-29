Por el fenómeno de El Niño, Medellín tendrá racionamiento de agua. Así funcionará

El racionamiento solo operará para algunos barrios. Foto: Pixabay

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Poco a poco, se están empezando a ver los efectos del fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una disminución de lluvias, especialmente en la región Andina, en la región Pacífica y en el Caribe. A lo largo de las últimas dos semanas, ya varios puntos del país han presentado incendios, debido a la sequía. Ahora, el turno de tomar medidas le llegó a Medellín.

A partir de este lunes, 31 de agosto, varios sectores de la ciudad empezarán a tener servicio de acueducto de manera intermitente. Según explicó en un video Fernando Calad Chica, subgerente de Operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de EPM, el racionamiento será para los sectores centro y nororiental de la ciudad.

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Como lo señala la compañía en un comunicado, estar ubicado en una de las seis comunas de esos sectores, no significa, necesariamente, que sus habitantes tendrán interrupción de agua.

Las interrupciones comprenden diez circuitos que abastecen sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

La idea es que se aplique esta medida a lo largo de septiembre, cuando se evaluará la situación de Piedras Blancas, el embalse de donde se abastecen esas zonas de la ciudad antioqueña. Otros sectores no tendrán interrupción del servicio, pues se abastecen de diferentes fuentes.

¿Cómo funcionará el racionamiento?

De acuerdo con la explicación de Fernando Calad Chica, desde el lunes empezarán a funcionar dos esquemas de racionamiento, los cuales tendrán un horario desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente. Cada esquema se ejecutará un día de por medio.

Mientras duran estos esquemas de interrupción del servicio, habrá servicio de carrotanques en esos sectores. Funcionará entre 6:30 p.m. y 9:30 p.m. y será para aquellas personas que no alcanzaron a recoger agua para abastecerse en el período de racionamiento.

¿Qué barrios tendrán servicio de agua intermitente?

Comuna 1-Popular

Inicia lunes 31 de agosto 6:00 p.m.

Finaliza martes 1 de septiembre 5:00 a.m.

Barrios afectados: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2.

Comuna 3-Manrique

En esta comuna habrá 2 esquemas de interrupción.

El esquema 1 inicia el lunes 31 de agosto y continúa día por medio.

Barrios afectados: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2.

El esquema 2 inicia el martes 1.º de septiembre.

Barrios afectados: Manrique Oriental y Santa Inés.

Sin embargo, los siguientes barrios, señala EPM, serán atendidos por dos o más circuitos. Deben consultar si la interrupción hace parte del esquema 1 o del esquema 2, a través de Ema, asesora virtual de EPM, en el WhatsApp: 302 3000 115, con el número de contrato de tu factura: Campo Valdés N.º 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.º 2, San José de La Cima N.º 2 y Versalles N.º 1

Comuna 4-Aranjuez

Allí también habrá 2 esquemas de interrupción:

El esquema 1 inicia el lunes 31 de agosto y continúa día por medio.

Barrios afectados: Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1.

El esquema 2 inicia el martes 1.º de septiembre y continúa día por medio.

Barrios afectados: Manrique Central N.º 2.

Comuna 8-Villa Hermosa

Barrios que tendrán el esquema 1: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Barrios que tendrán el esquema 2: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Los siguientes barrios se pueden contactar a través de Ema, asesora virtual de EPM, en el WhatsApp: 302 3000 115, con el número de contrato de tu factura, para saber si la interrupción hace parte del esquema 1 o del esquema 2: El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

Comuna 9- Buenos Aires

Barrios que estarán bajo el esquema 1: Barrios de Jesús.

Barrios que estarán bajo el esquema 2: Alejandro Echavarría y Caicedo.

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