¿Dónde lloverá durante el último fin de semana de agosto? Esto dice el pronóstico del Ideam

Durante el último fin de semana de agosto se esperan lluvias, principalmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Foto: Ideam

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para el último fin de semana de agosto, entre este viernes 28 y el domingo 30 de agosto.

En términos generales, explicó la entidad, durante el fin de semana se esperan lluvias, principalmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, siendo el sábado el día en el que se prevén las condiciones más lluviosas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

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De manera puntual, los principales acumulados de precipitación se esperan en los departamentos de Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Para el domingo, el Instituto prevé una disminución de las lluvias con respecto al sábado. Sin embargo, en departamentos como Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés, seguirán presentándose lluvias de variada intensidad.

El Instituto señala que la onda tropical #42 continuará su tránsito sobre el territorio nacional durante el domingo, mismo día en el que la onda tropical #44 podría ingresar al país, favoreciendo condiciones de mayor nubosidad y lluvias en algunos sectores.

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Al tiempo que las lluvias se mantendrán en varias regiones del país, en otras la situación será de calor. Al respecto, el Ideam espera temperaturas máximas elevadas en sectores del Caribe, el litoral Pacífico y el valle del río Magdalena.

Asociadas a estas condiciones, el Instituto alertó que persisten las alertas por incendios de la cobertura vegetal y los bajos niveles en los ríos Cauca y Magdalena. Justamente, las alertas rojas por incendios se concentran en Tolima, Cundinamarca, Nariño y Huila, los departamentos más afectados en las últimas semanas por las llamas.

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Con corte a las 6:00 de la tarde del jueves 27 de agosto, el Ideam reportaba 306 municipios en algún nivel de alerta por incendios forestales. De estos, 126 tenían una alerta roja, siendo Tolima (38), Cundinamarca (28), Nariño (24), Huila (26) y Cauca (10) los departamentos con más municipios en este nivel.

Finalmente, el Ideam también alertó por los fuertes vientos que se podrán sentir en algunas regiones del país. En el occidente del mar Caribe, por ejemplo, habrá vientos de hasta 20 nudos (37 km/h) y oleaje de hasta tres metros, mientras que en La Guajira los vientos podrían superar los 40 km/h.

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