Por onda tropical, lloverá en gran parte de Colombia este fin de semana. Le contamos dónde

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

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Como ya lo había indicado el Ideam los primeros días de la semana, es un hecho que una onda tropical avanzará sobre el territorio colombiano este fin de semana: la onda tropical No. 45. Ya el fin de semana pasado otra onda tropical (la No. 43) también había causado fuertes lluvias en el Caribe.

Por ese motivo, señala ahora el instituto encargado del pronóstico del tiempo, habrá un incremento de la nubosidad, de las lluvias y de la actividad eléctrica, especialmente en el norte y en el occidente del país.

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De hecho para lo que resta de este viernes, 9 de septiembre, se esperan fuertes lluvias y actividad eléctrica en los departamentos de Magdalena, Sucre (en el sur), Bolívar, Risaralda, Santander, Boyacá (oriente), Casanare, Meta, Vichada, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá, Arauca, Córdoba, Antioquia y Chocó.

Por otra parte, dice el último boletín publicado por el Ideam, “se prevén temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del norte y centro de la región Caribe, así como en la pacífica, la orinoquía y la amazónica, y en el valle del río Magdalena. En contraste, podrían presentarse descensos de temperatura Boyacá, Cundinamarca y Nariño”.

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¿Cómo será el tiempo este sábado 5 de septiembre?

Según el Ideam, debido a la onda tropical No. 45 se espera que el sábado haya fuertes lluvias en La Guajira, en sectores de Atlántico, Sucre, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.

También se espera que haya actividad eléctrica en Magdalena, Cesar, Córdoba y Vichada.

En el resto del país predominará el tiempo seco.

¿Dónde lloverá el domingo?

El domingo, indica la entidad, habrá lluvias intensas en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

“También se presentarán precipitaciones con actividad eléctrica en” Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó“, señala.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina la intensidad de las lluvias será variada.

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