¿Por qué estas gráficas sobre el fenómeno de El Niño tienen preocupados a los científicos?

Imagen que muestra las Anomalías de la Temperatura Superficial en la región Niño 3.4 en el Océano Pacífico, de donde los científicos recopilan datos para saber cómo podría ser El Niño.
Foto: Con datos de la NOAA
En el último consejo de ministros que hizo en la noche del martes, el presidente Gustavo Petro anunció que aprobaría la declaratoria de “situación de desastre nacional” para poder enfrentar las emergencias que causará el fenómeno de El Niño. La decisión, añadió Javier Pava...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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