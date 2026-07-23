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¿Por qué estas gráficas sobre el fenómeno de El Niño tienen preocupados a los científicos?

Los datos que están recopilando centros de investigación en varios países sugieren que El Niño se va a comportar de manera muy particular, frente a los otros que ha habido. Estas son las razones de por qué quienes le siguen la pista a este fenómeno están con los pelos de punta.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
23 de julio de 2026 - 11:46 a. m.
Imagen que muestra las Anomalías de la Temperatura Superficial en la región Niño 3.4 en el Océano Pacífico, de donde los científicos recopilan datos para saber cómo podría ser El Niño.
Imagen que muestra las Anomalías de la Temperatura Superficial en la región Niño 3.4 en el Océano Pacífico, de donde los científicos recopilan datos para saber cómo podría ser El Niño.
Foto: Con datos de la NOAA

En el último consejo de ministros que hizo en la noche del martes, el presidente Gustavo Petro anunció que aprobaría la declaratoria de “situación de desastre nacional” para poder enfrentar las emergencias que causará el fenómeno de El Niño. La decisión, añadió Javier Pava...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 5 minutos
La emergencia ecónomica justificada.
fernando augusto montealegre leon(37670)Hace 6 minutos
Lo unico que podemos hacer frente al fenomeno me parece que ya lo estamos haciendo en la medida que con anticipación se esta enviando un mensaje de alerta acompañado con "billete". Ojala se priorice donde colocarlo coordinandose correctamente las entidades involucradas.
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