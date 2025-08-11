Prepare la sombrilla si va a salir: este es el pronóstico del tiempo, según Ideam

Imagen de referencia. Lluvias en Bogotá. Foto: Movilidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto. Tras varios días de lluvia en gran parte del país, se espera que el inicio de semana permanezcan condiciones similares.

“Hoy se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones de la Amazonía, Pacífica, centro y sur del Caribe, Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente centro y norte”, explicó la entidad en un comunicado.

Bogotá presentó condiciones secas durante la madrugada, aunque amaneció con cielo nublado. De acuerdo con el Ideam, durante la mañana permanecerán las condiciones secas con cielo nublado, pero no descartan que haya lloviznas hacia el suroccidente.

“En la tarde se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras en el norte, sur y suroriente de la ciudad, en zonas de las localidades de Suba, Usaquén, San Cristóbal, Usme y Sumapaz”, dice el comunicado.

Para la noche continuará el cielo nublado y podría haber tormentas eléctricas aisladas en el norte y oriente de la ciudad. Se espera que la temperatura oscile entre 11 °C y 19 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

En Medellín, según el Ideam, habrá cielo parcialmente nublado y lluvias concentradas en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima en la ciudad será de 26 °C. Condiciones similares se esperan en Cali, con lluvias en la tarde y noche, y con una temperatura máxima de 29 °C.

Hacia la Costa Caribe, Barranquilla tendrá cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. La temperatura máxima será de 33 °C. Cartagena tendrá lluvias intermitentes a lo largo de todo el día y cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 32 °C.

Por su parte, Bucaramanga tendrá probabilidad de lluvias de variada intensidad durante toda la jornada, cielo entre parcial y mayormente nublado y una temperatura máxima de 25 °C.

Finalmente, en Tunja se espera cielo nublado y lluvias dispersas en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 16 °C.

Para el resto del país, la entidad estima que “los mayores acumulados de lluvias, se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Amazonas, Vaupés y Risaralda. Así mismo, lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima y sur de la Guajira. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias en el área marítima especialmente”.

