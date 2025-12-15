Prepárese: en estos departamentos puede llover este lunes, 15 de diciembre

Es posible que en Bogotá haya lluvias en horas de la tarde, pero solo en algunas localidades. Foto: El Espectador - El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si este lunes, 15 de diciembre, tiene pensado salir de casa, es mejor que,si vive en los siguientes lugares, lleve un paraguas o, al menos, esté preparado para sortear la lluvia: Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Norte de Santander, Huila, en el occidente de Putumayo y en el oriente de Caquetá.

En esos departamentos, según, el Ideam, se van a presentar lluvias moderadas o fuertes. Incluso, señala en su último boletín meteorológico, es posible que haya tormentas eléctricas. Lo mismo sucederá en Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas.

(Lea Descubren una enorme capa de roca bajo la corteza oceánica de las Bermudas)

De hecho, en este momento hay 105 municipios en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Orinoquia, Caribe y Pacífico. De esa cantidad, hay cinco que están en alerta roja: tres están en Chocó, uno en Caldas y otro más en Norte de Santander.

Así estará el tiempo en Bogotá

Según el pronóstico del Ideam, en Bogotá habrá tiempo seco en la mañana de este lunes. Sin embargo, se espera que para la tarde el cielo esté nublado y que haya lluvias en algunas localidades, principalmente, en las que se encuentran en el oriente y en el sur de la ciudad.

(Lea Acuerdos ambientales en un mar picado: el reto de lograr consenso en la geopolítica actual)

Así que si va a estar en Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal o Usme, es mejor que lleve paraguas, aunque en la noche regresará el tiempo seco. La temperatura máxima será de 21 °C.

¿Qué sucederá en las principales capitales de Colombia?

• Barranquilla: “Durante la mayor parte del día dominará el tiempo seco en la mañana y posibles chubascos transitorios en la tarde y noche”, dice el ideam. La temperatura máxima será de 33 °C.

• Cartagena: En la capital de Bolívar habrá lloviznas y nubosidad variable durante buena parte del día, especialmente en la mañana y en la tarde. La temperatura máxima será de 33 °C.

• Medellín: En la capital antioqueña habrá ligera nubosidad con posibles lluvias en la noche. La temperatura máxima será de 27 °C.

• Tunja: En Tunja se espera que haya cielo ligeramente nublado y lloviznas ligeras en la tarde y noche. La temperatura máxima será de 17 °C.

• Bucaramanga: De acuerdo con el Ideam, se espera que en la capital de Santander haya lluvias ligeras en horas de la tarde y de la noche. Se pronostica cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 28 °C.

• Cali: Se prevé cielo nublado y con chubascos. La temperatura máxima será de 30 °C.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜