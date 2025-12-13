Descubren una enorme capa de roca bajo la corteza oceánica de las Bermudas

Una enorme estructura de roca fue hallada bajo la corteza oceánica de las Islas Bermudas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Científicos de Estados Unidos descubrieron, bajo la corteza oceánica de las Islas Bermudas, una capa rocosa de aproximadamente 20 kilómetros de grosor, lo cual es hasta dos veces más grande que muchos otros fenómenos geológicos que se han observado en islas de este tipo.

“Identificamos características asociadas con una capa de roca de 20 km de espesor bajo la corteza oceánica, que aún no se había reportado”, se lee en el estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters. “Esta gruesa capa bajo la corteza probablemente se formó durante la actividad volcánica de Bermudas hace 30-35 millones de años”.

Le puede interesar: Revelan imágenes de un exoplaneta con características “excepcionales”

El sismólogo del centro Carnegie Science y principal autor de la investigación, William Frazer, explicó a LiveScience que, normalmente, está la parte inferior de la corteza y luego, el manto. Sin embargo, en este caso, existe esta otra capa debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se ubican las Bermudas.

Aunque no se tiene certeza sobre el origen de esta estructura, los científicos tienen la hipótesis de que la última erupción volcánica sobre la que se tiene registro en la isla, hace 31 millones de años, pudo haber inyectado roca del manto en la corteza. Allí se podría haber congelado, formando un tipo de hueco que levantó el fondo del océano unos 500 metros.

Lea también: Este sábado, Gemínidas, una de las mejores lluvias de meteoros, alcanzará su punto máximo

Frazer y su colega, Jeffrey Park, profesor de la Universidad de Yale, utilizaron grabaciones de grandes terremotos globales de una estación sísmica en las Bermudas. De ese modo, obtuvieron una imagen de la Tierra de casi 50 kilómetros por debajo de la isla, para examinar donde cambiaban repentinamente las ondas sísmicas de esos terremotos. El análisis reveló la gruesa capa de roca.

El hallazgo se suma a varios de los misterios que persisten en la isla, que está sobre un levantamiento del fondo del océano, pero actualmente no hay volcanes activos que expliquen ese fenómeno. “En este caso, no se requiere una columna de manto térmico caliente para soportar el gran oleaje de Bermudas”, apunta el estudio.

Por el momento, Frazer se encuentra examinando otras islas en el mundo para descubrir si existen similares o si se trata de una estructura única. “Comprender un lugar como Bermudas, que es un lugar extremo, es importante para comprender otros lugares de la Tierra que son menos extremos” dijo el científico.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬