Prepárese para un fin de semana con festivo y lluvias en buena parte del país, dice el Ideam

Imagen del pronóstico de precipitación acumulada en 24 horas, desde la mañana del 17 de julio. Foto: Ideam

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El último fin de semana con día festivo de julio será un fin de semana con lluvias en varias regiones de Colombia. En gran parte del país, de hecho, habrá chubascos, señala el Ideam en su último boletín del pronóstico del tiempo.

“El tránsito de la Onda Tropical No. 27, en interacción con otros sistemas atmosféricos, favorecerá un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente en el occidente y norte de las regiones Andina y Pacífica”, explica la entidad.

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De acuerdo con su pronóstico, el domingo será el día en el que se presenten mayores acumulados de lluvia, especialmente en el occidente y suroccidente del país.

Además, como predominarán los vientos alisios en la región Caribe, habrá un incremento del oleaje en La Guajira y en la costa del Magdalena.

“En el resto del país se esperan vientos ligeros a moderados, aunque durante el lunes festivo podrían presentarse velocidades cercanas a los 32 km/h en sectores del valle del Magdalena Medio y el sureste de Antioquia. En la región Pacífica, un sistema de baja presión sobre el océano podría favorecer aumentos puntuales en la velocidad del viento y en la formación de nubosidad”, se lee en un apartado del boletín del Ideam.

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Así mismo, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera que llueva el sábado y el domingo, sobre todo en las tardes y en las noches.

¿Cómo estará el tiempo, en general, el sábado?

Según el Ideam, habrá más lluvias y más intensas en la madrugada y en la tarde, principalmente sobre el occidente y noroccidente del país.

Los departamentos donde se presentarán estas condiciones son: el occidente de Antioquia, el centro y norte de Chocó, el sur de Córdoba y las áreas montañosas del norte de la región Andina.

“Para la región Pacífica, se prevén lluvias generalizadas, mientras que en amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía se pueden presentar lluvias entre moderadas y fuertes”, dice el Ideam.

Además, indica que los lugares donde es mayor la probabilidad de lluvia son Magdalena, especialmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el occidente de Antioquia y el centro de Chocó. “También se esperan lluvias en importantes en sectores de Córdoba y el norte de Amazonas y Guainía. En el piedemonte de Casanare y Meta se esperan lluvias de moderada intensidad”, agrega.

Por otro lado, en sectores de Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar puede haber sensación térmica elevada, debido a las altas temperaturas y a lo elevados niveles de humedad.

Un domingo con mucha lluvia

Según el Ideam, “el domingo será el día con mayor probabilidad de lluvias durante el fin de semana. Se pronostican precipitaciones fuertes y persistentes en amplias zonas del occidente del país, especialmente en el suroccidente y noroccidente, incluyendo el occidente de Antioquia, el centro de Chocó, el sur de Córdoba y sectores montañosos del Eje Cafetero”.

En la Orinoquía y en la Amazonía habrá lluvias moderadas, aunque los departamentos donde es más probable que llueva son la franja litoral de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el occidente de Antioquia y el sur de Córdoba.

Sucre, Bolívar, Risaralda, Caldas, Quindío, el occidente de Santander,e l piedemonte de Arauca y el oriente de Vichada son los otros puntos donde lloverá.

“En la región Caribe se esperan focos de lluvia intensa, principalmente en los sectores centro y sur, mientras que la región Pacífica registrará precipitaciones generalizadas”, explica el Ideam.

¿Cómo será el tiempo el lunes, 20 de julio?

Como en los días previos, el lunes festivo continuará lloviendo en buena parte del país. De acuerdo con el pronóstico del Ideam, habrá precipitaciones significativas en el occidente de Antioquia, en el sur de Córdoba, en el centro de Chocó y en los piedemontes de la Orinoquía y de la Amazonía.

Lloverá, sobre todo, en el centro y en el sur de Chocó, en el sur de Bolívar y en el occidente de Caquetá, aunque también habrá precipitaciones en el Urabá Antioqueño, en Santander, en el Eje Cafetero, en algunas áreas de Cundinamarca y Boyacá, en Meta, en el piedemonte de Casanare y en San Andrés.

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