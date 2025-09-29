¿Qué día de esta semana llovería más? Este es el pronóstico del Ideam

En Bogotá, a inicios y mediados de la semana, predominará el cielo nublado, con lluvias dispersas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana en Colombia. De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias en varias regiones del país durante los próximos días. Puntualmente, en Bogotá, se estima que la temperatura oscilará entre 10 °C y 20 °C. En la capital, a inicios y mediados de la semana, predominará el cielo nublado, con lluvias dispersas. Luego, se prevé tiempo seco en la ciudad.

Para lo que resta de la jornada de este 29 de septiembre, el instituto pronostica un aumento en la nubosidad sobre el occidente de la región Caribe, en la Orinoquía y en la Amazonia. “Los mayores acumulados de lluvia se prevén en Cesar, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, norte de Tolima, Chocó, Guaviare, Guainía, Amazonas, Casanare, Arauca y Vichada. Menores cantidades de precipitación se esperan en Valle del Cauca, Cauca, Meta y Vaupés”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, en los departamentos de Magdalena, Atlántico y occidente de La Guajira se esperan lluvias ocasionales, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado con algunas lluvias en la noche.

El Ideam informó que el martes 30 de septiembre se mantendrán las lluvias en diferentes zonas del país, con una leve disminución en la región Caribe, la Orinoquía y norte de la región Andina. Se anticipan lluvias en sectores de los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, occidente y centro de Cauca, Nariño, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Casanare, Arauca y zonas dispersas de Meta. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo parcialmente nublado, con algunas lluvias aisladas en la madrugada.

Para el miércoles 1 de octubre se espera un incremento en las lluvias con respecto al martes, sobre todo en las regiones Caribe y Andina. Se proyectan algunas precipitaciones en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, centro y sur de Bolívar, sur de Córdoba y Sucre, Antioquia, Norte de Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, Chocó, occidente del Valle del Cauca y del Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía, oriente de Vichada y norte de Arauca. En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son probables lloviznas ocasionales.

Para el jueves 2 de octubre, el Ideam pronostica lluvias fuertes en el oriente del mar Caribe, mientras que las precipitaciones aumentarían en las regiones Orinoquía y Amazonía con respecto al día anterior. Además, se prevén lluvias intensas en zonas de La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, sur de Tolima, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca, Amazonas, Vaupés, sur de Guainía, y occidente de Caquetá, Meta y Casanare. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habría cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

El viernes 3 de octubre habría un aumento generalizado de las precipitaciones en el país, siendo el día más lluvioso de la semana. Las fuertes lluvias continuarán en zonas del oriente del mar Caribe, La Guajira, Cesar, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, Santander, oriente y norte de Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, centro de Tolima, piedemonte de Caquetá, Putumayo y Meta, Chocó, norte de Nariño y occidente de Valle del Cauca y Cauca. Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es posible que incremente la nubosidad y esté acompañada de lluvias y tormentas aisladas.

