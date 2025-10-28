¿Qué es el “efecto estadio” que se está observando en el huracán Melissa?

USA5813. MIAMI (FL, EEUU), 28/10/2025.- Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos fechada el 27 de octubre de 2025 que muestra el huracán Melissa durante un sobrevuelo de la tripulación de la Reserva del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los 'cazahuracanes'. Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las "próximas horas" manteniendo su intensidad extrema, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. EFE/Mark Withee/Fuerza Aérea de EE.UU. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO Foto: EFE - Mark Withee

Seguramente ha visto las imágenes que están circulando en redes sociales sobre el poderoso huracán Melissa, y tal vez se haya encontrado con un término que ha despertado curiosidad: el efecto estadio (en inglés, stadium effect). ¿Qué es? ¿Por qué se forma?

Se trata de un fenómeno visual y estructural que aparece en el ojo de los huracanes más intensos, especialmente en los de categoría 4 y 5. Cuando los aviones de reconocimiento o los satélites observan el interior de un ciclón de este tipo, pueden notar que las paredes de nubes (eyewall) parecen inclinarse hacia afuera en la parte superior, adoptando una forma que recuerda las gradas de un estadio vistas desde el centro. De ahí su nombre.

Este efecto se produce por la rotación extremadamente rápida y la potente convección vertical dentro del huracán. El aire cálido y húmedo asciende con fuerza por las paredes del ojo; al ganar altura, la presión atmosférica disminuye y el aire se expande hacia afuera, dando lugar a ese característico embudo abierto que forma el “techo” del ojo.

Las imágenes más recientes del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y que amenaza con causar graves daños en Jamaica, fueron tomadas por la tripulación del 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico (Weather Reconnaissance Squadron), conocido como los Cazadores de Huracanes (Hurricane Hunters) de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos vuelos de reconocimiento penetran en el ojo del huracán para medir presión, viento y temperatura.

Melissa tocó tierra este martes en Jamaica como una tormenta categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 295 km/h y ráfagas aún más fuertes, describe en su último boletín informativo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. La entidad advierte que se trata de un evento “extremadamente peligroso”, con vientos catastróficos, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas afectando a gran parte de la isla.

El poderoso huracán se mueve hacia el norte-noreste a unos 15 km/h, y se espera que mantenga su intensidad mientras atraviesa la isla antes de dirigirse hacia el oriente de Cuba y luego al sureste de las Bahamas. El NHC advierte que vientos de fuerza huracanada se extienden hasta 45 kilómetros desde el centro del ciclón, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan los 315 kilómetros de diámetro.

Las autoridades jamaiquinas informaron que la destrucción estructural total es probable en las zonas directamente afectadas por el ojo de Melissa, especialmente en áreas montañosas, donde los vientos pueden ser hasta un 30 % más intensos. La situación es especialmente crítica en la costa sur del país, donde el nivel del mar podría elevarse entre 3 y 4 metros por encima del suelo, acompañado de olas grandes y destructivas. En la costa noroeste, cerca de Montego Bay, la marejada podría alcanzar entre 0,6 y 1,2 metros.

También se prevé una marejada ciclónica de entre 2,5 y 3,6 metros en el sureste de Cuba y de 1,5 a 2,4 metros en las Bahamas, lo que representa un alto riesgo de inundaciones.

De acuerdo con el pronóstico, el núcleo del huracán Melissa cruzará Jamaica en las próximas horas, pasará sobre el sureste de Cuba en la madrugada del miércoles y luego avanzará hacia las Bahamas, donde seguirá siendo un huracán de gran intensidad. El NHC estima que el mínimo de presión central del sistema es de 892 milibares, un valor extremadamente bajo que confirma su poder destructivo. Mientras tanto, las autoridades piden a la población no salir durante el paso del ojo del huracán, ya que los vientos se reanudarán violentamente al pasar la segunda mitad del ciclón.

