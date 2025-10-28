Huracán Melissa se acerca a Jamaica: 1,5 millones de personas en riesgo

El huracán Melissa impactará en Jamaica este martes y en Cuba en horas nocturnas. Foto: EFE - CIRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El huracán Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas solo en Jamaica, advirtió este martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto será “masivo”.

Al menos “1,5 millones de personas podrían verse impactadas” por el huracán, declaró en Ginebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono, advirtiendo que esa cifra podría ser “una estimación a la baja”.

Además, el lunes vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica al acercarse el huracán Melissa, que podría causar destrucción “masiva”, la peor registrada en la isla según su primer ministro.

La tormenta, que el lunes se encontraba al sur de la nación insular, “probablemente girará hacia el norte” dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN. “Lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica”, precisó.

“Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, añadió.

De hecho, según las actualizaciones de este martes sobre el huracán podría impactar la costa occidental de Jamaica hacia el fin de la mañana. Luego de atravesar este país, se prevé que alcance nuevamente tierra firme en Cuba entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson.

“Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Le podría interesar: ¿Presidencias eternas en África? Estos son los líderes con mandatos más largos

Sus fuertes lluvias combinadas con vientos intensos podrían causar devastación a la escala de huracanes históricos como María en 2017 o Katrina en 2005.

A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse.

“No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, dijo a la AFP Roy Brown, hablando desde la histórica zona costera de Port Royal en Kingston.

El hombre mencionó las condiciones y malas experiencias pasadas en los refugios gubernamentales para huracanes como razones para no evacuar.

“Simplemente no me quiero ir”, dijo a la AFP Jennifer Ramdial, una pescadora que hizo eco de las palabras de Brown.

Holness sostuvo que la evacuación era por “el bien nacional de salvar vidas”.

“Se les advirtió. Ahora depende de ustedes usar esa información para tomar la decisión correcta”, dijo el primer ministro en rueda de prensa.

Un huracán catastrófico

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

Parte del impacto de Melissa proviene de su ritmo lento: avanza más despacio que una persona caminando, a solo 5 km/h o menos, lo cual hace que permanezca más tiempo en cada lugar a su paso.

El huracán también amenaza el sur de las Bahamas y el archipiélago de Turcas y Caicos, un territorio británico.

En Cuba, con dificultades para difundir información preventiva por la falta de electricidad, las autoridades apuran preparativos para recibir este martes los embates de Melissa.

El Consejo de Defensa Nacional declaró el lunes la “fase de alarma” en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

“Tengo mucho temor porque es un huracán muy peligroso. Pueden pasar cosas grandes, puede acabar con la casa de uno, llevarse el techo. (...) Al viento yo le tengo pánico”, confió a la AFP Anabel Chacón, una ama de casa de 62 años que tiene una vivienda de hojas de zinc en Bayamo, capital de Granma.

Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Le recomendamos: ¿Qué pasó? CNN disminuye cobertura de Trump tras visita de su CEO a la Casa Blanca

Ayuda humanitaria para Kingston

Mientras Jamaica aguanta la respiración, varias entidades trabajan contra reloj en el sur de Florida para preparar ayuda destinada a los habitantes de la isla caribeña.

La ONG Global Empowerment Mission (GEM), especializada en asistencia humanitaria durante catástrofes, es una de las mayores impulsoras de ese esfuerzo.

Desde su sede de Doral, cerca de Miami, recibe, empaqueta y prepara el envío por avión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad: en total unas 22 toneladas de suministros con destino a Kingston.

“Tenemos un equipo operativo en Jamaica. Ellos se quedarán allí durante el paso del huracán y, tan pronto como pase, saldrán a recorrer la zona para evaluar los daños y coordinar las labores de control y reparación necesarias”, dijo Santiago Neira, responsable de proyectos comunitarios de GEM, creada tras el terremoto de Haití en 2010.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre -es decir, que tiene seguimiento- de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com