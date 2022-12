¿Qué es la COP15, la conferencia de biodiversidad más importante de la década?

La conferencia se realizará entre el 7 y 19 de diciembre. Foto: Giovanny Pulido

Junto con las menciones del mundial de Qatar 2022, es probable que durante el último mes haya visto la sigla COP varias veces, y no necesariamente al hablar del peso colombiano. El mes pasado, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) en Sharm el-Sheik, Egipto. Este encuentro anual para hablar sobre las medidas para frenar el calentamiento global se llevó todos los titulares, pero hay otras COP, como la de Ramsar, que también se realizaron.

Por estos días, iniciará otra COP, también poco mediática: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15). Este encuentro, que se realiza cada dos años y se retrasó por la pandemia, se llevará a cabo en Montreal, Canadá, entre el 7 y 19 de diciembre. Aunque no es una conferencia muy conocida, se espera que el resultado de esta edición sea muy importante, pues se tendría el acuerdo más relevante—en la historia—para proteger la biodiversidad mundial.

¿Qué elementos incluirá este nuevo acuerdo? ¿Qué es la biodiversidad y por qué es tan importante protegerla? Aquí presentamos una breve guía sobre lo que debe saber antes de la conferencia de biodiversidad más importante de la década.

¿Qué es una COP y qué busca la COP15?

Las siglas COP significan Conferencia de las Partes y las “partes” son países que hacen parte de ciertos convenios. En el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, las “partes” son 196 países que ratificaron el Convenio de Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés) en 1992.

Desde entonces, estos países se reúnen cada dos años para discutir sobre el avance del convenio. Cada uno de estos encuentros define la edición de la COP; entonces, la conferencia de este año es la reunión #15 entre los países que hacen parte de CBD. Inicialmente, la COP15 se iba a llevar a cabo en octubre de 2020, en la ciudad china de Kunming.

Sin embargo, por la pandemia, la conferencia se retrasó dos años y se pospuso en cuatro ocasiones. Por las estrictas política anti-covid de China, se tomó la decisión de que la segunda parte de la conferencia se realizará en Montreal, Canadá, pero China sigue presidiendo, oficialmente, la COP15.

¿Qué es el CBD?

Así como existe un acuerdo para frenar el cambio climático, el CBD busca detener la crisis de pérdida de biodiversidad (ya hablaremos sobre esto más adelante). A grandes rasgos, este convenio tiene tres objetivos: la conservación de la biodiversidad, promover un uso sostenible de esta y que los beneficios del uso de recursos genéticos (como plantas o semillas utilizadas para la agricultura) sean compartidos justamente.

Estados Unidos es el único país de las Naciones Unidas que no hace parte del CBD, aunque sí participa en las reuniones como observador.

¿Y qué es especial de esta COP específicamente?

Una de las (muchas) razones por la que esta conferencia es particularmente importante es porque se buscará llegar a un nuevo acuerdo para proteger la biodiversidad, entre 2020 y 2030. Para finales de la década, idealmente, las acciones establecidas lograrán detener la pérdida de biodiversidad.

Esto es importante porque hay datos que soportan que nos estamos enfrentando a un grave declive de especies de animales y plantes. El Informe Planeta Vivo 2022 de WWF concluyó que, entre 1970 y 2018, hubo un descenso del 69% en la abundancia de poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. América Latina es el caso más crítico: la disminución fue del 94%.

La idea es que este nuevo acuerdo de biodiversidad, llamado el Marco Global de Biodiversidad Post-2020, sea el acuerdo ambiental más relevante desde el Acuerdo de París, que se firmó en 2015. Aunque no es tema de esta guía, no está de más recordar que, por medio de este acuerdo, los países del mundo se comprometieron oficialmente a que la temperatura media mundial no puede aumentar más de 2°C en comparación a los niveles preindustriales para 2100.

Sin embargo, en ese documento también quedó consignado algo importante. Aunque la meta seguía encaminada en el margen de 2°C, “se debían hacer todos los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5°C”.

Este compromiso es el más importante que se ha alcanzado en términos climáticos. Se espera que en la COP15 en Montreal suceda algo similar, para la biodiversidad de planeta. Aunque ya hay varios borradores de este documento, todavía hay muchos (muchos) comentarios, preguntas y sugerencias de los países participantes. Como es usual con los acuerdos ambientales, uno de los puntos que ha generado más contención es el financiamiento para frenar la pérdida de biodiversidad.

Según un análisis del portal Carbon Brief, países como Japón, están opuestos a la propuesta de que los países “desarrollados” financien la acción en contra de la pérdida de biodiversidad de los países en desarrollo.

He escuchado que la biodiversidad es importante, pero no sé qué elementos entran en esa categoría.

El término biodiversidad es una variación de diversidad biológica. Según el CBD, la biodiversidad es “la variabilidad entre organismos vivos de todos los entornos, incluyendo (…) ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos”. Aunque aparentemente es algo muy técnico, lo cierto es que la biodiversidad, en palabras muy simples, se trata de los animales, plantas, ríos, bosques, desiertos y mares que nos rodean, entre otros muchos elementos de la naturaleza.

Probablemente, alguna vez en su vida haya escuchado que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Hay varios indicadores que permiten concluir, efectivamente, que esto es así. Por ejemplo, el país es el primero en número de especies de aves en todo el territorio, así como mariposas. También, Colombia tiene una gran variedad de ecosistemas, que tienen que ver también con la biodiversidad.

¿Proteger la biodiversidad tiene algún beneficio para los seres humanos?

Usualmente relacionamos la biodiversidad con bellos paisajes o animales carismáticos, como el oso de anteojos o los delfines. Protegerla para muchos, entonces, tiene que ver con conservar estas especies o lugares. Pero la biodiversidad también tiene funciones que van mucho más allá de lo estético. La naturaleza también nos brinda alimentos, materiales para la construcción e incluso regula el clima.

Todos los beneficios que la naturaleza brinda se conocen como servicios ecosistémicos, que están divididos en cuatro categorías: los de abastecimiento, de regulación, de apoyo y culturales. Un buen ejemplo de la relación entre naturaleza y nuestro bienestar son las enfermedades zoonóticas.

La deforestación, uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad, permite que animales y humanos interactúen de manera más cercana, lo que incrementa el riesgo de aparición y propagación de enfermedades infecciosas, como lo rescata el informe “La vitalidad de los bosques”, de WWF. Un problema que, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), genera 2.500 millones de casos de enfermedades zoonóticas al año, así como la muerte de 2,7 millones de personas.

