¿Recuerda a Zoboomafoo? Acaba de nacer su bisnieto, un lémur en peligro crítico de extinción

Junius, de dos meses, se aferra a un peluche con forma de cerdo durante un pesaje rutinario. Foto: Sarah M. - DLC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Recuerda la famosa serie infantil de Zoboomafoo? En ella, Jovian, el lémur que interpretó a Zoboomafoo, acompañó durante 65 episodios a los hermanos Chris y Martin Kratt a conocer a distintos animales y sus características.

Aunque Jovian, un sifaca de Coquerel (Propithecus coquereli) murió en 2014, a los 20 años, su linaje se siguió desarrollando. El Duke Lemur Center (DLC), ubicado en Carolina del Norte (Estados Unidos), anunció recientemente el nacimiento de Junius.

Este sifaca de Coquerel, un animal en peligro crítico de extinción, es el primer hijo de Francesca, de nueve años, y Remus, de 14. “Este bebé varón es miembro de una ilustre familia: es bisnieto de Jovian, el lémur que interpretó al famoso Zoboomafoo”, agregó el centro de investigación, hogar de la población de lémures más diversa del planeta por fuera de su hábitat natural en Madagascar.

Como madre primeriza, anotó el DLC, Francesca “ha hecho un trabajo excepcional con su bebé”. Esto ha sido así gracias a los aprendizajes que tuvo de su madre, Pompeia, y por el hecho de haber cuidado a su hermana menor, Cornelia.

Remus, el padre, “también tiene experiencia con bebés y parece encantado de ser papá”, señalaron desde el centro de investigación. El día que los cuidadores del centro encontraron a Junius, este estaba aferrado a su padre.

El DLC dio a conocer que Remus y Francesca participaron en la elección del nombre de su bebé. Sarah M., una cuidadora del centro, redujo la lista de posibles nombres a dos opciones. Posteriormente, los escribió en un trozo de cartón que untó con mantequilla de maní. Al ofrecérselos a Remus, este lamió el que tenía anotado el nombre de Junius.

El nacimiento del pequeño sifaca de Coquerel ha sido ampliamente celebrado, dado que los animales que se encuentran en el centro de investigación y otras instituciones de todo el mundo “forman una red de seguridad genética para esta especie en peligro crítico de extinción”.

“Cada nuevo nacimiento ayuda a mantener una población sana y genéticamente diversa de sifacas de Coquerel para el futuro a largo plazo”, anotó el DLC.

Mientras tanto, concluyeron los investigadores, Junius está empezando a sentir curiosidad por el mundo que le rodea. “Le encanta mirar con curiosidad a las personas que pasan, subirse a la cabeza de sus papás y mordisquear las hojas y la comida para primates de su mamá. Su bocadillo favorito son los frijoles, y ya está empezando a aceptar refuerzos de los cuidadores durante las sesiones de entrenamiento de Francesca”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜