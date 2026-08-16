Satélites de la NASA detectan otro preocupante efecto de El Niño en la vida marina

Concentraciones de clorofila disminuyen durante el fenómeno de El Niño en 2026. Foto: NASA

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En junio se confirmó la llegada del fenómeno de El Niño, y desde entonces, las alertas indican que se continuará intensificando hasta finales de 2026, con un 97 % de probabilidades de que persista hasta marzo del próximo año. En Colombia, estas condiciones se reflejan en disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, así como de las probabilidades de incendios forestales, entre otros aspectos.

Sin embargo, en otros lugares es probable que se registren inundaciones en zonas desérticas, fuertes vientos, e incluso cambios en las zonas donde es más probable que se formen ciclones tropicales, según la NASA.

(Lea: El llamado del Ministerio de Ambiente para evitar incendios forestales)

Esto se debe a que se han detectado cambios característicos a lo largo del Pacífico ecuatorial, como temperaturas de la superficie del mar más cálidas de lo habitual y una elevación del nivel del mar superior a lo normal.

Los cambios que han detectado organizaciones como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés),y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) no solo se reflejan en las condiciones meteorológicas.

Un satélite de la NASA (el Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos -PACE) detectó una de los primeros efectos ecológicos derivados de estas condiciones: cambios en la red trófica marina.

Las concentraciones de clorofila, un indicador de la abundancia de fitoplancton, son sustancialmente más bajas en 2026. Según la agencia de Estados Unidos, la diferencia más notable se observa en el Pacífico central, cerca del ecuador y directamente al norte de Nueva Zelanda.

Según Matthew Kehrli y Graham Trolley, oceanógrafos del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, esto se debe a que durante un episodio de El Niño, los vientos alisios ecuatoriales del este se debilitan, la capa superficial cálida del océano se extiende a mayor profundidad y se inhibe el afloramiento de las aguas frías y ricas en nutrientes que normalmente impulsan el crecimiento del fitoplancton.

A medida que El Niño avanza, estos científicos prevén que las diferencias en el Pacífico central serán más pronunciadas. “Esto podría manifestarse como una mayor disparidad en los valores de toda la región actual, como una región cada vez más extensa de menor concentración superficial de clorofila a, o ambas cosas, dependiendo del comportamiento de los vientos alisios ecuatoriales”, dijeron.

¿Qué pasa si hay menos fitoplancton?

Esta disminución tiene efectos en cadena a lo largo de la red trófica marina, incluso en las regiones costeras. En palabras de la OMM, una menor cantidad de fitoplancton implica menos alimento para el zooplancton, los peces, las aves marinas y los mamíferos marinos. “Esto también puede traducirse en menores capturas para los pescadores”.

En episodios de El Niño anteriores, las pesquerías de anchoas en Perú han experimentado drásticas disminuciones en las capturas, causadas de manera similar por el calentamiento de las aguas superficiales, un menor afloramiento y menos abundancia de fitoplancton.

En 2026, el Ministerio de Producción de Perú suspendió la actividad pesquera en repetidas ocasiones para salvaguardar el principal recurso pesquero del país. Se ha observado a pelícanos adentrándose en puertos y zonas urbanas de Perú en busca de alimento.

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