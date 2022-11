Se suspendió el paro en La Mojana: habitantes y gobierno llegaron a un acuerdo

Los acuerdos sentaron bien a una parte de los representantes del paro, mientras que otros consideran que las decisiones no son confiables. Imagen de referencia. Foto: Ungrd

Tras más de siete horas de reunión en Montería, Córdoba, el gobierno nacional, encabezado por la viceministra del Interior, Lilia Solano, llegó a acuerdos preliminares con las comunidades de La Mojana, que desde hace más de un año están en crisis por las inundaciones.

Allí se definieron varios puntos importantes como la suspensión del paro cívico convocado por líderes y sectores gremiales de la subregión para este miércoles 23 de noviembre. Segundo, se aceptó la realización de los estudios técnicos que desarrollará el Batallón de Ingenieros y la Fuerza de Tarea Aquiles para el cierre definitivo del chorro de Cara de Gato, sector de San Jacinto del Cauca (Bolívar) en el que hace más de un año se rompió el dique que contenía las aguas del río Cauca.

Por otro lado, el gobierno nacional se comprometió a ajustar el Conpes 4076, para incluir dentro de las actividades el diseño de la solución definitiva de las inundaciones de La Mojana. Además, se definió la instalación de una mesa de seguimiento en la que participarán siete representantes de las comunidades, elegidos por la Mesa Pacto Social por La Mojana, así como por las siguientes autoridades: UNGRD, DAPRE, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte y Findeter.

La primera sesión de esta mesa se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en San Marcos, Sucre, y será encabezada por Javier Pava, director de la UNGRD. Allí se concertarán las condiciones de dragado del Canal de la Esperanza. En caso de no poder realizarse en este día, las partes deberán concertar una nueva fecha en un plazo de 15 días.

Los acuerdos sentaron bien a una parte de los representantes del paro, mientras que otros consideran que las decisiones no son confiables.

“Los logros no son todo lo que nosotros queríamos, pero creo que logramos un 80% de lo que pedíamos. Por lo menos logramos el cierre de Cara de Gato y la ejecución del Conpes, que eran dos de nuestras exigencias principales. Las protestas quedan suspendidas hasta comprobar que el gobierno nos va a cumplir. Si no lo hace, tendríamos aún más razones para salir a marchar”, señaló Aníbal Hanna, representante del Pacto Social por La Mojana.

En su turno, Arnulfo Betancur, representante la Cooperativa de los Gremios Productores Agropecuarios de La Mojana, San Jorge y Bajo Cauca (Cogremojana), se mostró escéptico frente a los alcances de esta reunión. “A mí me dejó un sinsabor y por eso no firmé el acuerdo. No le veo sensatez al gobierno, no genera credibilidad. Para remediar la difícil situación que vivimos, no hubo lo mínimo que era la autorización inmediata de ampliación del Canal de la Esperanza, que es el que nos está dando la solución en la ola invernal actual”, precisó.

“Esto no tiene ningún impedimento ambiental ni económico, lo que me lleva a pensar que no habrá una solución integral”.

En La Mojana, ubicada en la depresión Momposina y rodeada por los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, ya hay más de 120 mil damnificados. Allí es común ver a familias viviendo en cambuches sobre las carreteras, a habitantes durmiendo en balsas para no morir en medio de una creciente y cultivos de arroz, maíz, patilla y pancoger sumergidos bajo el agua. Lo mismo ha ocurrido con las cabezas de ganado; mueren ahogadas o tienen que salir caminando hacia las zonas de sabana.

Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció una serie de medidas para mitigar el hambre en la subregión. ”Hemos trasladado un equipo del Ministerio del Interior que junto con el equipo de la UNGRD están convocando en el territorio a todas las JAC de La Mojana para que se vinculen al proyecto que lanzamos la semana pasada. Que sean ellas nuestro canal de llegada para resolver el principal problema y que le preocupa más al presidente: el hambre”, dijo el portavoz del Gobierno, quien aseguró que hay población que todavía no ha recibido ayudas, pro lo que revisarán las condiciones de inscripción y registro de cuentas bancarias, así como representación legal de las mismas.

