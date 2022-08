¿Sin plan en Bogotá y Medellín? Ya inicia el festival de cine ambiental Planet On

Las películas se proyectarán en varios escenarios, entre ellos Maloka. Foto: Cortesía

Dentro de pocos días empezará en Bogotá y Medellín uno de los festivales de cine ambiental más populares en Colombia: el Festival Internacional Planet On. Se realizará entre el 19 y el 28 de agosto de manera simultánea en estas dos ciudades. (Lea La fascinante historia de cómo descubrieron una nueva especie de dinosaurio en Colombia)

Como ha sucedido en sus cinco versiones anteriores, esta iniciativa busca mostrar las mejores cintas que evidencian los diferentes problemas ambientales que enfrenta el planeta. En esta ocasión, el tema central será el cambio climático.

El encuentro incluirá funciones presenciales en Bogotá, en la sala de cine de Maloka, la Cinemateca Distrital y la Red de Bibliotecas Públicas BibloRed. En el caso de la capital antioqueña, habrá proyecciones en el Teatro Otraparte y el Auditorio Aranjuez de Comfama.

Como lo explican los organizadores del festival, también habrá conversaciones en vivo, que serán transmitidas a través de la página www.planeton.co. Carolina Guerra, Mónica Fonseca, Natalia Reyes y Simón Mejía son algunas de las personas que mediarán las charlas.

Entre las principales películas que se mostrarán se encuentra River, dirigida por Jennifer Peedom, una cita que explora la profunda relación entre los humanos y los ríos.

Así mismo, se proyectará Sinfonía Salvaje (Wild Symphony; Colombia, 2022), producida por Diego Samper y Cananarí. Las palabras del encuentro (Cananarí. The meeting words; Colombia, 2021), que narra cómo el posconflicto en Colombia ha permitido a comunidades indígenas de la Amazonía emprender propuestas de turismo consciente, sostenible y respetuoso.

Otros de los largometrajes que podrá ver el público son Fuego de amor (Fire of love; Canadá, Estados Unidos, 2022), de Katia y Maurice Krafft; Escucha La Amazonía (Listen to La Amazonía; Colombia, 2021); y Un trozo de ballena (A taste of whale; Francia, 2022).

“La propuesta curatorial de esta nueva edición será la diversidad, inspirada en cintas y cortometrajes sostenibles. Desde múltiples perspectivas, el Festival abordará esta temática a través de obras que propongan una aproximación a diferentes culturas, problemáticas ambientales y conflictos sociales; todos unidos por una misma amenaza: la crisis climática que atraviesa el mundo”, dijo Norma Cuadros, directora de ‘Planet On’, a través de un comunicado.

Para ver la programación completa del evento, que tendrá como invitado especial a Reino Unido, puede ingresar a este enlace.

