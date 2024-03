Subdirector de UNGRD vinculado con escándalo de carrotanques presentó su carta de renuncia

Pinilla aparece entre los funcionarios que participaron en la estructuración del trámite para adquirir 40 carrotanques por $46.800 millones. Foto: Cortesía

En las últimas horas, se conoció que Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) vinculado en el escándalo por sobre costos de $20 mil millones para la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, presentó su carta de renuncia a la entidad.

Pinilla, quien aparece entre los funcionarios que participaron en la estructuración del trámite para adquirir 40 carrotanques por $46.800 millones, entregó su renuncia, el pasado martes 5 de marzo, a la directora encargada de la entidad, Helga Rivas. Fuentes internas de la entidad le indicaron a El Espectador que en los últimos días se le ha pedido la carta de renuncia a varios altos mandos de la entidad.

El saliente subdirector fue unos de los funcionarios de la entidad denunciados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. De acuerdo con Andrés Idárrga, secretario de Transparencia del gobierno Petro, ya se radicó “una denuncia penal contra el director Olmedo, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los carrotanques”. Y agregó: “También procedo a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría”.

Por su parte, Pinilla también ha sido mencionado en otro presunto caso de corrupción en la entidad por una orden de proveeduría del 20 de septiembre del 2023 por más de dos mil millones de pesos para ollas comunitarias en Córdoba. De acuerdo con el exsubdirector general, Víctor Andrés Meza, “las órdenes de proveeduría toda su etapa precontractual y contractual se ejecuta y materializa en la subdirección de Manejo de Desastres en cabeza del señor Sneyder Pinilla y la única actuación de la subdirección general es la de ordenar el gasto de un trámite ya elaborado y surtido en esa área misiona”.

Lo que busca la administración del autodenominado “Gobierno del cambio” es que se establezca si Olmedo López y otras personas tienen algún tipo de responsabilidad con este escándalo de posible corrupción y que se develó por un sobrecosto superior a los $20.000 millones.

Por su parte, los últimos días se conoció la designación de Helga Rivas como directora (e) de la UNGRD luego de renuncia de Olmedo López a la entidad. Se espera, no obstante, que en los próximos días el exconcejal Carlos Carillo asuma la dirección de la Unidad, a la espera de que su hoja de vida y los documentos que la soportan estén en el sistema para su nombramiento.

Carrillo asistió el pasado lunes 4 de marzo a un Consejo de Ministros citado por el presidente Gustavo Petro. Desde allí, dijo que “sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”.

