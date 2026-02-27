¿Seguirá lloviendo en Colombia? Esto dice el pronóstico del Ideam para este fin de semana

En Bogotá, se esperan lluvias especialmente en horas de la tarde. Foto: Freepik

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Colombia. Durante el último día de febrero se espera que las lluvias se mantengan en varios departamentos del país, y el primer día de marzo estará marcado por un aumento en las precipitaciones.

Según el Ideam, hacia el final de este viernes, 27 de febrero, hay probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en al menos 13 departamentos, incluidos los del Pacífico, Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander y sur de Bolívar. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco durante lo que queda del día, con cielo de nubosidad variable.

Para el sábado, 28 de febrero, la entidad pronostica que se mantengan estas condiciones especialmente en las regiones Pacífica, Amazonía y en el occidente y norte de la región Andina; “en el resto del país predominarían condiciones mayormente secas”.

Esto quiere decir que las precipitaciones de mayor importancia se esperan en casi todos los departamentos en los que se pronostican lluvias para el viernes, sumado el occidente de Boyacá.

Para el domingo, 1° de marzo, el Ideam dice que pueden aumentar tanto las lluvias, como la nubosidad en la mayoría del territorio nacional, a excepción de la región Caribe y la Orinoquía donde predominarían condiciones mayormente secas.

Según el Ideam, las principales lluvias para el domingo, con posibles tormentas eléctricas se esperan en zonas de Chocó y Valle. Así mismo, se esperan lluvias en Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Antioquia, Santander, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar. En los demás departamentos no se descartan lloviznas.

En el caso de Bogotá, el Ideam explicó que se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima por encima de 20 °C.

Alerta roja en el río Cauca

Este vienes, 27 de marzo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que se mantiene la alerta roja en la cuenca del río Cauca en tres zonas, debido al riesgo de crecientes súbitas e inundaciones.

De acuerdo con la entidad, actualmente hay dos crecientes en este afluente, “una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja, lo que generará aumentos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona”, informaron.

Esta situación genera alerta especialmente en Antioquia, en sectores específicos de La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya (niveles altos del río Cauca). También en Bolívar, especialmente San Jacinto del Cauca y Montecristo. Córdoba es otro de los departamentos en riesgo por posibles crecientes súbitas en la cuenca del río San Jorge, que afectarían a Puerto Libertador y Montelíbano. Finalmente, está Sucre, en sectores de Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre.

La alerta roja en el río Cauca fue emitida en la noche del miércoles, 25 de febrero. En ese momento, el Ideam dijo que la situación representaba un “riesgo inminente de inundaciones”, razón por la cual se recomendó máxima atención a las comunidades ribereñas, y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

